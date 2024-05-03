Ветер и дожди: штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:44
Published Сегодня, 02:44
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Как предупредили в ГУ МЧС, 3 мая в Новосибирской области ожидается дождь, снег и мощный ветер с порывами до 21 м/с.
По данным «Яндекс. Погоды», сегодня днем ожидается +9, ночью +2. Целый день будет идти дождь.
Сайт World-weather прогнозирует дождь со снегом в первой половине дня. Затем немного выйдет солнце. Ближе к вечеру потеплеет до +8.
Gismeteo дает аналогичный прогноз погоды: потеплеет до +8. Дождь будет идти до вечера.
Напомним, что на выходных потеплеет до +16. Однако 5 числа снова будет дождливо.