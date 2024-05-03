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Posted Сегодня, 02:44

Published Сегодня, 02:44

Modified Сегодня, 02:46

Updated Сегодня, 02:46

Ветер будет сильным

Ветер и дожди: штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области

3 мая 2024, 02:44
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Ветер будет сильным
В регионе снова объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, о чем сообщили в рассылке МЧС.

Как предупредили в ГУ МЧС, 3 мая в Новосибирской области ожидается дождь, снег и мощный ветер с порывами до 21 м/с.

Прохладно будет 3 числаПрохладно будет 3 числа
Прохладно будет 3 числа

По данным «Яндекс. Погоды», сегодня днем ожидается +9, ночью +2. Целый день будет идти дождь.

Сайт World-weather прогнозирует дождь со снегом в первой половине дня. Затем немного выйдет солнце. Ближе к вечеру потеплеет до +8.

Gismeteo дает аналогичный прогноз погоды: потеплеет до +8. Дождь будет идти до вечера.

Напомним, что на выходных потеплеет до +16. Однако 5 числа снова будет дождливо.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Ветер#Штормовое предупреждение#Шторм
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