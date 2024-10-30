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Шторм

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2024
Шторм, снег и гололед накроют Новосибирскую область
В Новосибирской области ожидаются дни с плохой погодой, о чем проинформировал «Сибуправтодор».
30 октября, 03:21
Бывший вице-мэр Новосибирска рассказала о сумасшедшем путешествии по Камчатке
3 сентября, 03:04
Стали известны подробности гибели в Черном море жительницы Новосибирска
Муж погибшей во время катания на яхте по Черному морю жительницы Новосибирска рассказал о подробностях трагедии.
15 июля, 04:53
Воронка от молнии образовалась в Новосибирской области
После сильного шторма несколько районов Новосибирской области остались бз света, из-за стихии возле ЛЭП даже образовалась воронка.
24 июня, 06:43
Дожди, грозы и ветер: в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение
В Новосибирской области в ночь с 26 на 27 мая будет бушевать сильный ветер, о чем предупредили жителей в рассылке МЧС.
26 мая, 13:44
Ветер и дожди: штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области
В регионе снова объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, о чем сообщили в рассылке МЧС.
3 мая, 02:44
2023
Стена дома рухнула в Новосибирске во время шторма
В период, когда в регионе бушуют сильные ветра, у одного дома обвалилась стена. Подробности рассказали в МАСС.
31 декабря 2023, 03:11
Опубликованы фото последствий сильного шторма в Новосибирске
Последствия ночного шторма в Новосибирске: разрушенные украшения, опрокинутые ели, поврежденные остановки, снесенные рекламные баннеры, перекрытые трассы.
30 декабря 2023, 06:02
Проезд по двум трассам в Новосибирской области закрыли из-за шторма
В Новосибирской области из-за шторма закрыли проезд по двум трассам, о чем сообщили в ГИБДД.
30 декабря 2023, 04:18
ФОТО. Молодые березы начали рубить на Красном проспекте — они даже не успели вырасти
Молодые березы начали рубить на Красном проспекте 25 октября. Вырубке уже ранее возмущались местные жители. Однако в мэрии говорят, что снос деревьев оправдан. Действительно ли стоило убивать молодые деревья — в материале Atas.Info.
25 октября 2023, 04:40
Первый холодный ураган оставил без света несколько районов Новосибирской области
Из-за сильного ветра несколько районов Новосибирской области временно остались без электричества. Глава ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов, сообщил об этом на оперативном совещании в правительстве 23 октября 2023.
23 октября 2023, 04:39
В Новосибирске женщина попала в шторм на Обском море во время катания на сапе
В Новосибирске спасатели вытащили на берег женщину, которая попала в шторм на сап-борде в Обском море.
29 августа 2023, 04:49
Новосибирцев предупредили об опасных волнах на Обском море из-за урагана
В Новосибирске предупредили о грозе и сильном ветре, что может привести к опасным волнам на Обском море, поэтому в МЧС рекомендуют отказаться от выхода на воду и надевать спасательные жилеты при рыбалке.
29 июня 2023, 01:15
Видео с фейковым смерчем в Купино рассылают новосибирцы в WhatsApp
Жители Новосибирской области начали массовую рассылку в WhatsApp видео с мощным торнадо в Купино. Ролик оказался фейковым.
28 июня 2023, 10:45
Мощный шторм надвигается на Новосибирск — ожидается ливень и ветер порывами до 23 м/с
28 июня 2023, 07:32
2022
Черное небо над Новосибирском продержится до 8 декабря
Сайт ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС» вновь сообщает о накоплении вредных примесей в воздухе.
5 декабря 2022, 11:21

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