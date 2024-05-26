Дожди, грозы и ветер: в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Ненастная погода продолжает сохраняться в Новосибирске. В ночь и на утро 27 мая синоптики прогнозируют затяжные дожди, местами грозы и ветер, порывы которого достигнут 23 метров в секунду.
Следующая рабочая неделя новосибирцев тоже не порадует. Погодные сервисы обещают максимальное потепление до +15, а средняя температура будет в районе +9. Небольшой дождь сохранится до 29 мая.
Напомним, ранее мы назвали год, когда было самое жаркое лето за последние две тысячи лет.