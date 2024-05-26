Дожди, грозы и ветер: в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение

В Новосибирской области в ночь с 26 на 27 мая будет бушевать сильный ветер, о чем предупредили жителей в рассылке МЧС.

Ненастная погода продолжает сохраняться в Новосибирске. В ночь и на утро 27 мая синоптики прогнозируют затяжные дожди, местами грозы и ветер, порывы которого достигнут 23 метров в секунду. Следующая рабочая неделя новосибирцев тоже не порадует. Погодные сервисы обещают максимальное потепление до +15, а средняя температура будет в районе +9. Небольшой дождь сохранится до 29 мая. Напомним, ранее мы назвали год, когда было самое жаркое лето за последние две тысячи лет. Какое лето стало самым жарким за 2000 лет Узнать подробнее