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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Ветер будет сильным

Дожди, грозы и ветер: в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение

26 мая 2024, 13:44
Фото: atas.info
Ветер будет сильным
В Новосибирской области в ночь с 26 на 27 мая будет бушевать сильный ветер, о чем предупредили жителей в рассылке МЧС.

Ненастная погода продолжает сохраняться в Новосибирске. В ночь и на утро 27 мая синоптики прогнозируют затяжные дожди, местами грозы и ветер, порывы которого достигнут 23 метров в секунду.

Следующая рабочая неделя новосибирцев тоже не порадует. Погодные сервисы обещают максимальное потепление до +15, а средняя температура будет в районе +9. Небольшой дождь сохранится до 29 мая.

Напомним, ранее мы назвали год, когда было самое жаркое лето за последние две тысячи лет.

Какое лето стало самым жарким за 2000 лет
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Дождь#Ветер#Штормовое предупреждение#Шторм
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