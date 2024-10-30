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Штормовое предупреждение

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Октябрь
Шторм, снег и гололед накроют Новосибирскую область
В Новосибирской области ожидаются дни с плохой погодой, о чем проинформировал «Сибуправтодор».
30 октября, 03:21
Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирске из-за состояния Оби
К осторожности призывают владельцев всех типов судов, следует из информации Верхне-Обского бассейнового управления
1 октября, 08:32
Июнь
Град и грозы: экстренное предупреждение выпустили новосибирские синоптики
11 июня, 08:51
Май
Дожди, грозы и ветер: в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение
В Новосибирской области в ночь с 26 на 27 мая будет бушевать сильный ветер, о чем предупредили жителей в рассылке МЧС.
26 мая, 13:44
Грозы, ливни, град: Штормовое предупреждение объявили в Новосибирске
В городе снова разгуляется стихия, прогнозируют обильные осадки в сопровождении сильного ветра, предупреждает мэрия Новосибирска.
23 мая, 11:45
Ветер и дожди: штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области
В регионе снова объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, о чем сообщили в рассылке МЧС.
3 мая, 02:44
Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области
Сильный ветер ждет новосибирцев во время первого рабочего дня после начала майских праздников, сообщили в МЧС.
2 мая, 03:33
Март
Новосибирцев предупредили о штормовом ветре до 23 м/с 16–17 марта
15 марта, 07:53
Февраль
Когда морозы уйдут из Новосибирска? Отвечают синоптики
19 февраля, 04:20
Надвигается штормовой ветер: экстренное предупреждение по Новосибирской области
13 февраля, 08:59
Новосибирские трассы закроют из-за шторма и снежных заносов
8 февраля, 14:02
МЧС выпустило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Новосибирске
Днем 9 февраля и сутки 10 февраля в Новосибирской области похолодает, будет идти мокрый снег. Ветер усилится до 18-23 м/с, местами порывы будут достигать 25 м/с.
8 февраля, 09:57
Январь
Угрозы дизайнеру, снос скульптур и буллинг — главное за неделю в Новосибирске
12 января, 13:01
После Старого Нового года новосибирцев ждут пурга и метели
14 и 15 января в Новосибирске вновь ухудшится погода. В регионе вновь объявили штормовое предупреждение.
12 января, 08:54
До 25 метров в секунду: новосибирцев ждут два дня штормовых ветров
8 января, 11:01
Декабрь 2023
Штормовое предупреждение объявили на 31 декабря в Новосибирской области
По данным УГМС, в Новосибирской области на 31 декабря ожидается усиление ветра с порывами до 22 м/с, о чем предупредили в МЧС.
30 декабря 2023, 13:29
До 25 метров в секунду: новосибирцев ждет ураган накануне новогодней ночи
29 декабря 2023, 08:01
До 22 метров в секунду: в Новосибирске объявили штормовое предупреждение
28 декабря 2023, 13:01
До 19 метров в секунду: в Новосибирске объявили штормовое предупреждение
21 декабря 2023, 12:48
Ноябрь 2023
На праздники заштормит: новосибирцев предупреждают о сильном ветре в выходные
3 ноября 2023, 09:58

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