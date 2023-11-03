На праздники заштормит: новосибирцев предупреждают о сильном ветре в выходные

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
4 и 5 ноября в Новосибирске ветер усилится до семнадцати метров в секунду. Поэтому горожанам следует соблюдать максимальную осторожность. Также на выходных значительно похолодает.
«В праздничную субботу, 4 ноября, ночью столбики термометров опустятся до -11, днем воздух прогреется до +1. В прогнозе на воскресенье, 5 ноября, -2.-4 и в темное время суток, и в светлое», — сообщили в администрации города Новосибирска.
Также все выходные будет идти обильный снегопад. Возможны сильные метели.