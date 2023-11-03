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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Новосибирцев ждут ветреные выходные

На праздники заштормит: новосибирцев предупреждают о сильном ветре в выходные

3 ноября 2023, 09:58
Фото: 1MI
Новосибирцев ждут ветреные выходные

В Новосибирске объявили штормовое предупреждение на праздники

Новосибирцев ждут трехдневные выходные в честь Дня народного единства. Однако праздники будут весьма ветреными.

4 и 5 ноября в Новосибирске ветер усилится до семнадцати метров в секунду. Поэтому горожанам следует соблюдать максимальную осторожность. Также на выходных значительно похолодает.

«В праздничную субботу, 4 ноября, ночью столбики термометров опустятся до -11, днем воздух прогреется до +1. В прогнозе на воскресенье, 5 ноября, -2.-4 и в темное время суток, и в светлое», — сообщили в администрации города Новосибирска.

Также все выходные будет идти обильный снегопад. Возможны сильные метели.

Волна холода со снегом и ветром подступает к Новосибирску из Москвы
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#Новосибирск#Погода#Мэрия Новосибирска#Штормовое предупреждение#Александр Ляхов
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