Волна холода со снегом и ветром подступает к Новосибирску из Москвы

На днях в Москве выпал снег. Такой климат пришел со стороны Казахстана. Однако в Новосибирске ожидается умеренное похолодание. Во второй и третьей декадах показатели будут выше нормы. Во второй декаде нормальная среднесуточная температура составляет +3 градуса, а в третьей — от 0 до -2 градусов. Местами возможен снег.