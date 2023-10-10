Волна холода со снегом и ветром подступает к Новосибирску из Москвы

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Уходящее бабье лето прощается с Новосибирском, предоставляя последний теплый день — 11 октября. Однако уже на следующий день к нам придет похолодание из западной части России.
Пик бабьего лета наступит во вторник, 10 октября, со значениями +11 градусов ночью и +20 днем. В среду, 11 октября, дневная температура достигнет +21 градуса, но усилившийся ветер будет указывать на изменение погоды. Уже на следующие сутки новосибирцы увидят значения на термометрах от +6 до +8 градусов ночью и от +10 до +12 градусов днем.
На днях в Москве выпал снег. Такой климат пришел со стороны Казахстана. Однако в Новосибирске ожидается умеренное похолодание. Во второй и третьей декадах показатели будут выше нормы. Во второй декаде нормальная среднесуточная температура составляет +3 градуса, а в третьей — от 0 до -2 градусов. Местами возможен снег.