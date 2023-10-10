atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:41

Published Сегодня, 04:41

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

Похолодает в Новосибирске

Волна холода со снегом и ветром подступает к Новосибирску из Москвы

10 октября 2023, 04:41
Фото: 1MI
Похолодает в Новосибирске
Синоптики прогнозируют изменение погоды в Новосибирске, где после теплых дней ожидается похолодание и неустойчивая погода с ветром.

Уходящее бабье лето прощается с Новосибирском, предоставляя последний теплый день — 11 октября. Однако уже на следующий день к нам придет похолодание из западной части России.

Пик бабьего лета наступит во вторник, 10 октября, со значениями +11 градусов ночью и +20 днем. В среду, 11 октября, дневная температура достигнет +21 градуса, но усилившийся ветер будет указывать на изменение погоды. Уже на следующие сутки новосибирцы увидят значения на термометрах от +6 до +8 градусов ночью и от +10 до +12 градусов днем.

На днях в Москве выпал снег. Такой климат пришел со стороны Казахстана. Однако в Новосибирске ожидается умеренное похолодание. Во второй и третьей декадах показатели будут выше нормы. Во второй декаде нормальная среднесуточная температура составляет +3 градуса, а в третьей — от 0 до -2 градусов. Местами возможен снег.

Теплый октябрь 2023 обещают в Новосибирске: прогноз на осень дал Гидрометцентр РФ
Узнать подробнее
Читайте также:
Гидрометцентр РФ дал прогноз на зиму 2023/24: ледяной декабрь ждет НовосибирскГидрометцентр озвучил неблагоприятный прогноз на зиму в Сибири
#Новосибирск#Погода#Температура#Снег#Эмилия Губарева#Холод
Подпишитесь
Видео. Началась война: мигранты из Новосибирска рассказали о ситуации в Израиле
7 октября, 18:15
Площадь Калинина станет новым «Кольцом Ада»: карта дорожных заторов Новосибирска
6 октября, 10:42
Жители новосибирского микрорайона «Европейский берег» требуют снести дамбу в Оби
Вчера, 05:48
Новосибирские АЗС заявили о дефиците бензина АИ-95
Вчера, 05:10
В Новосибирске проиндексируют зарплаты на 7,5% — кому ждать повышения
Вчера, 04:32
Медсестра из Новосибирска объяснила фото с голой роженицей в реанимации роддома
Вчера, 04:40