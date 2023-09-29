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В Новосибирске ожидается аномально теплый октябрь в 2023 году

Теплый октябрь 2023 обещают в Новосибирске: прогноз на осень дал Гидрометцентр РФ

29 сентября 2023, 06:50
Фото: 1MI

В Новосибирске ожидается аномально теплый октябрь в 2023 году

Синоптики прогнозируют теплый октябрь в 2023 году в Новосибирске. Прогноз на отопительный сезон представил Гидрометцентр РФ.

Температура воздуха в Новосибирске в октябре будет выше нормы примерно на 1–1,5 градуса. Подобная аномалия наблюдается на большей части Уральского, а также Сибирского федерального округов.

Фото: скриншот с сайта Гидрометцентра РФ

Сервис Gismeteo опубликовал прогноз погоды на октябрь. Согласно их данным среднесуточная температура составит +16 градусов в первой декаде месяца. Похолодание и заморозки начнутся во второй.

По оценкам специалистов, вероятность теплого климата осенью составляет 60%. В ноябре будет чуть холоднее, но все же не так морозно, как в декабре.

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Фото: скриншот с сайта Гидрометцентра РФ

Также отмечается, в нашем регионе выпадет около нормы осадков в октябре. В некоторых удаленных районах ожидается больше нормы — больше 120%.

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