Теплый октябрь 2023 обещают в Новосибирске: прогноз на осень дал Гидрометцентр РФ

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Температура воздуха в Новосибирске в октябре будет выше нормы примерно на 1–1,5 градуса. Подобная аномалия наблюдается на большей части Уральского, а также Сибирского федерального округов.
Сервис Gismeteo опубликовал прогноз погоды на октябрь. Согласно их данным среднесуточная температура составит +16 градусов в первой декаде месяца. Похолодание и заморозки начнутся во второй.
По оценкам специалистов, вероятность теплого климата осенью составляет 60%. В ноябре будет чуть холоднее, но все же не так морозно, как в декабре.
Также отмечается, в нашем регионе выпадет около нормы осадков в октябре. В некоторых удаленных районах ожидается больше нормы — больше 120%.