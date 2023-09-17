Климатолог предупреждает: осенью-2023 в Новосибирске ожидаются погодные аномалии

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В Новосибирске климатолог предупредила о необычных погодных условиях, которые можно будет наблюдать осенью в 2023 году. Она отметила, что в сентябре температура воздуха будет выше, чем обычно, на несколько градусов, по сравнению с последними 10 годами. Однако, такие изменения легко заметить только на протяжении длительного времени. Кроме того, август становится все более теплым и сухим месяцем.
В настоящее время в регионе наступило классическое бабье лето, а первый снег обычно выпадает в октябре. В течение последних пяти лет наблюдались температурные аномалии в ноябре, когда жители сталкивались с продолжительными холодами до -25 градусов.
К середине сентября в городе все еще нет желтых листьев, что является необычным для данного времени года, пишет МК в Новосибирске.