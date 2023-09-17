Климатолог предупреждает: осенью-2023 в Новосибирске ожидаются погодные аномалии

В Новосибирске климатолог предупредила о необычных погодных условиях, которые можно будет наблюдать осенью в 2023 году. Она отметила, что в сентябре температура воздуха будет выше, чем обычно, на несколько градусов, по сравнению с последними 10 годами. Однако, такие изменения легко заметить только на протяжении длительного времени. Кроме того, август становится все более теплым и сухим месяцем.