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Погода переменчива

Климатолог предупреждает: осенью-2023 в Новосибирске ожидаются погодные аномалии

17 сентября 2023, 13:38
Фото: 1MI
Погода переменчива

Климатолог Нечепуренко предупредила о погодных аномалиях в Новосибирске осенью

Погодные аномалии в Новосибирске ожидаются осенью 2023, предупредила доцент кафедры метеорологии и климатологии ГГФ ТГУ Ольга Нечепуренко.

В Новосибирске климатолог предупредила о необычных погодных условиях, которые можно будет наблюдать осенью в 2023 году. Она отметила, что в сентябре температура воздуха будет выше, чем обычно, на несколько градусов, по сравнению с последними 10 годами. Однако, такие изменения легко заметить только на протяжении длительного времени. Кроме того, август становится все более теплым и сухим месяцем.

В настоящее время в регионе наступило классическое бабье лето, а первый снег обычно выпадает в октябре. В течение последних пяти лет наблюдались температурные аномалии в ноябре, когда жители сталкивались с продолжительными холодами до -25 градусов.

К середине сентября в городе все еще нет желтых листьев, что является необычным для данного времени года, пишет МК в Новосибирске.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Осень#Температура#Эмилия Губарева#2023#Климатолог
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