Дожди и холод: заморозки до +6 ℃ ударят по Новосибирску

По данным Gismeteo, тепло сохранится до конца рабочей недели, с температурой от +16 до +20 ℃. Самый теплый день будет 19 сентября, когда столбики термометров покажут +22 ℃. Однако, в субботу, 23 сентября, начнется похолодание до +11 ℃, а в воскресенье, 24 сентября, ожидается всего +6 ℃. В эти выходные также возможны дожди.