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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

В сентябре начнет холодать

Дожди и холод: заморозки до +6 ℃ ударят по Новосибирску

17 сентября 2023, 13:16
Фото: 1MI
В сентябре начнет холодать

В конце следующей недели в Новосибирск придет холодная и пасмурная погода до +6℃

В Новосибирске ожидается похолодание до +6 градусов: прогнозируется пасмурная и дождливая погода, которая продлится до конца следующей недели.

В ближайшие дни в Новосибирск придет холодная погода. Согласно прогнозам, в течение следующей недели ожидается облачная погода и температура воздуха не поднимется выше +6 ℃.

По данным Gismeteo, тепло сохранится до конца рабочей недели, с температурой от +16 до +20 ℃. Самый теплый день будет 19 сентября, когда столбики термометров покажут +22 ℃. Однако, в субботу, 23 сентября, начнется похолодание до +11 ℃, а в воскресенье, 24 сентября, ожидается всего +6 ℃. В эти выходные также возможны дожди.

Аналогичный прогноз опубликовал сервис «Яндекс.Погода». Температура воздуха на неделе будет колебаться от +21 до +9 ℃. Самое холодное время ожидается также на выходных.

Согласно данным сайта World Weather, в Новосибирске температура будет от +18 до +7 ℃. Наиболее теплыми днями станут понедельник и вторник, а самое холодное время придется на воскресенье.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Дожди#Похолодание#Эмилия Губарева
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