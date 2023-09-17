Дожди и холод: заморозки до +6 ℃ ударят по Новосибирску

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
В ближайшие дни в Новосибирск придет холодная погода. Согласно прогнозам, в течение следующей недели ожидается облачная погода и температура воздуха не поднимется выше +6 ℃.
По данным Gismeteo, тепло сохранится до конца рабочей недели, с температурой от +16 до +20 ℃. Самый теплый день будет 19 сентября, когда столбики термометров покажут +22 ℃. Однако, в субботу, 23 сентября, начнется похолодание до +11 ℃, а в воскресенье, 24 сентября, ожидается всего +6 ℃. В эти выходные также возможны дожди.
Аналогичный прогноз опубликовал сервис «Яндекс.Погода». Температура воздуха на неделе будет колебаться от +21 до +9 ℃. Самое холодное время ожидается также на выходных.
Согласно данным сайта World Weather, в Новосибирске температура будет от +18 до +7 ℃. Наиболее теплыми днями станут понедельник и вторник, а самое холодное время придется на воскресенье.