Заморозки в Новосибирской области: синоптики предупреждают о холоде до -2 ℃

В Новосибирске сегодня, 13 сентября, ожидается погода без осадков. Ветер будет дуть с северо-восточным направлением со скоростью 3-8 м/с. Утром температура составит +10… +12 ℃, а днем поднимется до +15… +17 ℃. Небо будет переменно облачным.