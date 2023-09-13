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Холода придут в регион

Заморозки в Новосибирской области: синоптики предупреждают о холоде до -2 ℃

13 сентября 2023, 01:36
Фото: 1MI
Холода придут в регион

В Новосибирской области ожидаются заморозки до -2 ℃

Синоптики предупредили о заморозках в Новосибирской области до конца недели.

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидаются заморозки. По данным метеоцентра, температура может опуститься до -2℃. Синоптики предупреждают о возможных агрометеорологических явлениях.

В Новосибирске сегодня, 13 сентября, ожидается погода без осадков. Ветер будет дуть с северо-восточным направлением со скоростью 3-8 м/с. Утром температура составит +10… +12 ℃, а днем поднимется до +15… +17 ℃. Небо будет переменно облачным.

В среду, 14 сентября, в Новосибирской области днем температура воздуха составит +14… +19 ℃. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, иногда с порывами до 13 м/с. Ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Также утром возможны туманы.

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#Общество#Новосибирск#Погода#Заморозки#Синоптики#Эмилия Губарева
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