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Синоптики

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Ноябрь
Новосибирск завалит снегом: синоптики назвали дату, когда установится покров
4 ноября, 07:26
Октябрь
Температурные качели с морозами и аномальным теплом — какой будет погода в ноябре
Новосибирские синоптики прогнозируют переменчивую погоду в первой декаде ноября, которая будет отличаться теплом, сменяющимся холодом.
31 октября, 12:46
Когда ляжет снег в Новосибирске: синоптики дали прогноз на снежный покров
23 октября, 10:02
Прогноз погоды на ноябрь-2024 в Новосибирске: аномальное тепло и первые снегопады
22 октября, 13:26
Пора утепляться: в Новосибирской области выпадет снег — прогноз погоды на 10 октября
9 октября, 22:11
Сентябрь
Кому подключили отопление раньше — онлайн-карта подачи тепла в Новосибирске
12 сентября, 02:04
Названа дата первого снегопада в Новосибирске
Волна холода накроет регион в конце сентября, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
8 сентября, 11:10
Когда начнется отопительный сезон осенью 2024
3 сентября, 08:15
Мощнейший циклон со снегопадом накроет регион в ближайшие дни
Погода резко изменится от бабьего лета до снежного циклона в Новосибирской области, сообщают погодные сервисы.
3 сентября, 07:44
Июль
Жаркая погода с дождями всю неделю будет мучить жителей Новосибирской области
Жаркая погода пока не собирается покидать Новосибирскую область, передышка будет только в понедельник, сообщают синоптики.
8 июля, 02:54
Июнь
Аномальная жара настигнет жителей Новосибирской области
Жителей Новосибирской области предупредили о приходе в регион аномально жаркой погоды, следует из сообщения областного управления МЧС.
13 июня, 10:06
Май
Синоптики пообещали ночные заморозки в Новосибирской области
В Новосибирской области в ночь на 26 мая ожидаются заморозки до -4 градусов, следует из сообщения Западно-Сибирского гидрометеорологического управления.
25 мая, 11:33
Названа дата возвращения бури и града в Новосибирскую область
Новосибирскую область по прогнозам синоптиков 22 мая могут атаковать порывы ветра, ливни и град, следует из сообщения Западно-Сибирского УГМС.
22 мая, 03:59
Названа дата заморозков в Новосибирской области
В Новосибирской области в ночь на 16 мая ожидаются возвратные заморозки, следует из сообщения Западно-Сибирского гидрометеорологического управления.
14 мая, 02:33
Апрель
Зной отменяется: синоптики сомневаются в вероятности аномальной жары
9 апреля, 07:39
«Температура выше нормы»: прогноз на май озвучили синоптики в Новосибирске
5 апреля, 07:20
Март
Новосибирцам пообещали теплый апрель с минимумом осадков
Весна постепенно вступает в свои права. До наступления апреля осталось всего четыре дня. Согласно прогнозам, он ожидается весьма теплым.
27 марта, 11:04
Прогноз погоды в Новосибирске до конца марта-2024 озвучили синоптики
22 марта, 05:25
Прогноз паводка-2024: какие районы затопит в Новосибирской области
22 марта, 05:09
Февраль
Когда морозы уйдут из Новосибирска? Отвечают синоптики
19 февраля, 04:20

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