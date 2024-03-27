Новосибирцам пообещали теплый апрель с минимумом осадков

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Синоптики обещают весьма теплую погоду уже в первые дни апреля. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от -3 до +7 градусов, но уже днем потеплеет до +18 градусов. Ожидаются смешанные осадки и порывистый ветер.
Согласно «Прогнозе возможного возникновения и развития ЧС на территории НСО на апрель», опубликованном ГУ МЧС по Новосибирской области, такая погода сохранится и во второй половине апреля. Ночью потеплеет до +5, в дневные часы воздух прогреется до +17 градусов.
Осадки будут характерными для весны и в пределах нормы. Ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы.
Весна уже становится полноправной хозяйкой, поэтому новосибирцам нужно постепенно оттаивать от зимней депрессии и готовиться к солнечным и светлым дням. Atas.Info подготовил несколько полезных лайфхаков для проведения времени с пользой.