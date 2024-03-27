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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Новосибирцам обещают теплый апрель

Новосибирцам пообещали теплый апрель с минимумом осадков

27 марта 2024, 11:04
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Новосибирцам обещают теплый апрель

Новосибирцев в апреле ждет потепление до +18 градусов

Весна постепенно вступает в свои права. До наступления апреля осталось всего четыре дня. Согласно прогнозам, он ожидается весьма теплым.

Синоптики обещают весьма теплую погоду уже в первые дни апреля. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от -3 до +7 градусов, но уже днем потеплеет до +18 градусов. Ожидаются смешанные осадки и порывистый ветер.

Согласно «Прогнозе возможного возникновения и развития ЧС на территории НСО на апрель», опубликованном ГУ МЧС по Новосибирской области, такая погода сохранится и во второй половине апреля. Ночью потеплеет до +5, в дневные часы воздух прогреется до +17 градусов.

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Осадки будут характерными для весны и в пределах нормы. Ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы.

Весна уже становится полноправной хозяйкой, поэтому новосибирцам нужно постепенно оттаивать от зимней депрессии и готовиться к солнечным и светлым дням. Atas.Info подготовил несколько полезных лайфхаков для проведения времени с пользой.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Синоптики#Весна#Александр Ляхов
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