Новосибирцам пообещали теплый апрель с минимумом осадков

Согласно «Прогнозе возможного возникновения и развития ЧС на территории НСО на апрель», опубликованном ГУ МЧС по Новосибирской области, такая погода сохранится и во второй половине апреля. Ночью потеплеет до +5, в дневные часы воздух прогреется до +17 градусов.