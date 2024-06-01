Новосибирцы меряются своими сморчками — показываем, у кого больше

Новосибирцы в мае ведрами собирают сморчки: фотографиями грибов делятся горожане в ВК-группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024». Показываем самые больше уловы.