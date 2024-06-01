atas.info
ГлавноеВсе новости

Весна

Выбрать дату
Июнь
Очередь выстроилась к яблоне необычного цвета в Новосибирске
В Новосибирском Академгородке идет активное цветение яблонь, одна из самых эффектных расцвела напротив зданий Управления делами и Президиума СО РАН на проспекте Академика Лаврентьева.
1 июня, 09:20
Май
Грядут заморозки: снег за три дня до лета выпадет в Новосибирске
28 мая, 08:24
Первые подберезовики находят грибники в лесах Новосибирской области
В Новосибирской области грибники уже начали находить подберезовики, а радостной новостью они делятся в соцсетях.
26 мая, 08:21
Холод и дожди ожидаются в Новосибирске на выходных 25 и 26 мая
24 мая, 02:27
Сморчки ведрами собирают новосибирцы — называем самые грибные места
Жители Новосибирской области ведрами собирают сморчки: называем грибные места и показываем «уловы» сибиряков.
23 мая, 08:13
Дожди и температурные качели обещают в Новосибирске 20–26 мая
На грядущей неделе жителям Новосибирской области явно пригодятся зонты. Если верить сервисам прогноза погоды, осадки будут идти практически всю неделю.
19 мая, 04:58
Новосибирцы меряются своими сморчками — показываем, у кого больше
Новосибирцы в мае ведрами собирают сморчки: фотографиями грибов делятся горожане в ВК-группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024». Показываем самые больше уловы.
16 мая, 08:16
Фонтаны включили в центре Новосибирска — посмотрите на эту красоту
9 мая, 08:16
Как правильно вывести организм из «спячки» рассказал эндокринолог из Новосибирска
Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Светлана Мустафина рассказала, как правильно повысить весной иммунитет жителю Новосибирской области.
6 мая, 09:21
Тепло и солнечно: Новосибирцев обнадежили благоприятным прогнозом на неделю
6 мая, 04:29
Грибы пошли: сморчки ведрами собирают жители Новосибирска
5 мая, 03:24
Обское море оттаяло — что творится на пляже Академгородка: 15 фото
1 мая, 06:27
Апрель
Затяжные дожди в Новосибирске прогнозируют синоптики в мае
Май окажется дождливым месяцем в Новосибирске: прогноз выпустили погодные сервисы.
30 апреля, 12:41
Ветер и гроза: похолодание придет в Новосибирск в начале недели
Резкое похолодание сменит теплую погоду в Новосибирске, о чем сообщили в Западно-Сибирском УГМС.
29 апреля, 07:05
План борьбы с пылью представил мэр Новосибирска Кудрявцев
26 апреля, 13:47
Синоптики рассказали, когда закончатся мороз и снег в Новосибирске
24 апреля, 01:52
Отопление в Новосибирске могут отключить только после майских праздников
23 апреля, 05:03
На неделе в Новосибирске похолодает до минусовых температур
22 апреля, 05:50
В Ленинском районе Новосибирска внедряют новую систему уборки улиц
18 апреля, 11:53
Проезд большегрузов ограничили на дорогах Новосибирской области с 18 апреля
С 18 апреля 2024 начали действовать весенние ограничения на проезд для больших грузовых машин на дорогах Новосибирской области.
18 апреля, 02:36

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика