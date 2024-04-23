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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Стало известно, когда отключат отопление в Новосибирске

Отопление в Новосибирске могут отключить только после майских праздников

23 апреля 2024, 05:03
Фото: 1MI

Стало известно, когда отключат отопление в Новосибирске

Новосибирцам не стоит ждать отключения отопления ранее второй декады мая. Такие данные следуют из информации погодных сервисов.

До конца апреля воздух в ночные часы будет вовсе остывать до «минуса». Эти данные соответствуют тенденции последних двух лет. Так, в прошлом году батареи стали холодными 10 мая, в предыдущем — на день позже.

Традиционно отопительный сезон заканчивается, когда средняя температура в течение пяти суток подряд держится на уровне не менее +8 градусов. Точную дату определяет мэрия, решение закрепляют в соответствующем постановлении.

Ждем стабильного плюса: когда в домах новосибирцев отключат отопление в 2024 году
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Справка

Среднесуточную температуру вычисляют, делая замеры каждые три часа. Средняя суточная температура воздуха — это среднее значение из восьми сроков.

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