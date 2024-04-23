Отопление в Новосибирске могут отключить только после майских праздников

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
До конца апреля воздух в ночные часы будет вовсе остывать до «минуса». Эти данные соответствуют тенденции последних двух лет. Так, в прошлом году батареи стали холодными 10 мая, в предыдущем — на день позже.
Традиционно отопительный сезон заканчивается, когда средняя температура в течение пяти суток подряд держится на уровне не менее +8 градусов. Точную дату определяет мэрия, решение закрепляют в соответствующем постановлении.
Справка
Среднесуточную температуру вычисляют, делая замеры каждые три часа. Средняя суточная температура воздуха — это среднее значение из восьми сроков.