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Отопление

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3 ноября
Когда включат отопление и горячую воду в Новосибирске — сроки и даты
Жители домов в Октябрьском районе Новосибирска стали жертвами очередного коммунального ЧП.
3 ноября, 10:22
В Новосибирске десятки домов остались без отопления из-за аварии
Зима еще не началась, а жители Новосибирска уже столкнулись с постоянными отключениями отопления из-за аварий на сетях, с холодными батареями сейчас сидят люди в части Октябрьского района.
3 ноября, 09:06
Второй за сутки прорыв кипятка произошел в Новосибирске на улице Бориса Богаткова
Волна коммунальных ЧП накрывает Новосибирск еще до начала сильных холодов, вторая за сутки серьезная авария на сетях произошла в областном центре.
3 ноября, 08:48
2 ноября
Будет жарко: метод, который обогреет дом и снизит коммунальные счета
2 ноября, 15:35
Прокуратура контролирует ликвидацию коммунальных проблем в Новосибирске
2 ноября, 10:12
1 ноября
Развитие региона, спорт, рост зарплат: прямая линия губернатора Новосибирской области
1 ноября, 10:46
Губернатор назвал главные задачи для мэра Новосибирска
Глава региона положительно оценивает работы новой команды новосибирской мэрии, о чем рассказал во время прямого эфира.
1 ноября, 05:33
Губернатор Травников объяснил отсутствие тепла в квартирах жителей Новосибирска
1 ноября, 04:37
31 октября
Порыв за порывом: хроника коммунального коллапса в Новосибирске осенью-2024
Зима еще не началась, а городе произошел ряд аварий, которые оставляют людей без тепла — Atas.Info вспоминает самые громкие случаи.
31 октября, 07:21
Жители Новосибирска показали последствия ликвидации коммунальной аварии
31 октября, 05:50
Мэрия отчиталась о завершении работ после коммунальной аварии в Новосибирске
В Новосибирске тысячи жителей страдали от коммунальной аварии: мэрия отчиталась, что все работы завершены.
31 октября, 02:20
Бастрыкин потребовал доклад о коммунальном ЧП с отоплением в Новосибирске
Коммунальная авария оставила тысячи горожан, живущих в Новосибирске, без отопления: в дело вмешался глава СКР, информировали в ведомстве.
31 октября, 01:36
Отопление вернули в сотни домов после коммунальной аварии в Новосибирске
В Новосибирске тепло вернули в дома сотен горожан, о чем свидетельствуют данные из ТГ-канала СГК.
31 октября, 01:35
30 октября
Новосибирцы рассказали о жизни в домах без отопления в зоне ТЭЦ-4
30 октября, 14:54
В мэрии Новосибирска сообщили о сроке подачи тепла в зоне ТЭЦ-4
30 октября, 14:01
Горбольницу и часть домов переключили на ТЭЦ-5 после аварии в Новосибирске
В Новосибирске жители сидят весь день без тепла после коммунальной аварии, о чем ранее информировали в СГК и мэрии.
30 октября, 09:41
Жителям Новосибирска возместят ущерб после коммунального ЧП
В Новосибирске сотни домов остались без отопления, а из-за коммунальной аварии жильцам причинен значительный ущерб, сообщили в ГСК.
30 октября, 09:11
Названа причина коммунальной аварии в Новосибирске — без тепла уже 640 домов
30 октября, 07:08
В Новосибирске сотни домов остались в холод без отопления
Частично остались без отопления новосибирцы, живущие в Заельцовском районе, информируют в СГК.
30 октября, 02:06
29 октября
В Сузуне прокурор заставил тепло вернуться в дома местных жителей
Жители улицы Льва Толстого в поселке Сузун обратились в районную прокуратуру с жалобой на плохое состояние трубопровода и отсутствии тепла, после чего температурный режим был восстановлен.
29 октября, 03:09

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