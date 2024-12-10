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Posted 10 декабря, 07:27

Published 10 декабря, 07:27

Modified 10 декабря, 07:29

Updated 10 декабря, 07:29

Без отопления сидят люди

Жителей Новосибирска оставили без отопления в мороз

10 декабря 2024, 07:27
Фото: atas.info. Без отопления сидят люди
В одном из районов Новосибирска вновь выключили отопление после похолодание: прокуратура начала проверку.

Аварийное отключение отопления произошло в Дзержинском районе 10 декабря. В зоне отключения 16 многоквартирных домов, три объекта социальной инфраструктуры и семь прочих зданий. Как уточнила прокуратура, причина устанавливаются. Аварию проверит ведомство.

По данным муниципального портала, дефект случился на проспекте Димитрова. Работы обещают завершить в 17 часов этого же дня. Примечательно, что несколько дней в регионе ощутимо холодно: столбик термометра утром показывал -23, а по ощущениям было -26.

Тем временем Калининский района остался без воды на весь день. Ее отключили из-за аварии, которую пообещали устранить к 23 часам. Аналогичная ситуация случилась и в Заельцовском районе.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Авария#Отопление#Прокуратура#Проверка
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