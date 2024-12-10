Жителей Новосибирска оставили без отопления в мороз

Posted 10 декабря, 07:27
Published 10 декабря, 07:27
Modified 10 декабря, 07:29
Updated 10 декабря, 07:29
Аварийное отключение отопления произошло в Дзержинском районе 10 декабря. В зоне отключения 16 многоквартирных домов, три объекта социальной инфраструктуры и семь прочих зданий. Как уточнила прокуратура, причина устанавливаются. Аварию проверит ведомство.
По данным муниципального портала, дефект случился на проспекте Димитрова. Работы обещают завершить в 17 часов этого же дня. Примечательно, что несколько дней в регионе ощутимо холодно: столбик термометра утром показывал -23, а по ощущениям было -26.
Тем временем Калининский района остался без воды на весь день. Ее отключили из-за аварии, которую пообещали устранить к 23 часам. Аналогичная ситуация случилась и в Заельцовском районе.