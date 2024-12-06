В Новосибирской области вернули отопление в дома сотен людей

Posted 6 декабря, 02:10
Published 6 декабря, 02:10
Modified 6 декабря, 02:12
Updated 6 декабря, 02:12
В Бердске жители домов №94, 96 и 98 на улице Боровая долгое время были без нормального отопления и водоснабжения. Они обратились в прокуратуру.
Было возбуждено дело по факту нарушения нормативного режима обеспечения населения коммунальными услугами. Директору коммунальной службы МУП «КБУ» внесли представление. К дисциплинарной ответственности привлекли главного инженера.
После нагоняя, предприятие поменяло теплообменники и водонагреватели. Теперь параметры восстановлены. 500 человек снова сидят в тепле и с водой. Также прокуратура Новосибирска потребовала восстановить нормальное отопление в городе.