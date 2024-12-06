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Posted 6 декабря, 02:10

Published 6 декабря, 02:10

Modified 6 декабря, 02:12

Updated 6 декабря, 02:12

Отопление восстановили

В Новосибирской области вернули отопление в дома сотен людей

6 декабря 2024, 02:10
Фото: 1MI. Отопление восстановили
В Новосибирской области защитили права полтысячи человек: теперь в их домах восстановлено отопление, сообщила прокуратура.

В Бердске жители домов №94, 96 и 98 на улице Боровая долгое время были без нормального отопления и водоснабжения. Они обратились в прокуратуру.

Было возбуждено дело по факту нарушения нормативного режима обеспечения населения коммунальными услугами. Директору коммунальной службы МУП «КБУ» внесли представление. К дисциплинарной ответственности привлекли главного инженера.

После нагоняя, предприятие поменяло теплообменники и водонагреватели. Теперь параметры восстановлены. 500 человек снова сидят в тепле и с водой. Также прокуратура Новосибирска потребовала восстановить нормальное отопление в городе.

В Новосибирске крупная коммунальная авария оставила без отопления десятки домов
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Вода#Отопление#Прокуратура#Бердск#Права
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