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Права

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Июль
Поддельные права из Азербайджана купил таксист для работы в Новосибирске
Житель Новосибирска приобрел водительские права, чтобы работать таксистом, данный факт установили в ГАИ, подробности рассказали в прокуратуре.
25 июля, 03:59
Май
Водитель без прав едва не угробил трех пассажиров в ДТП в Новосибирске
В Новосибирске в ночное время произошла авария, в результате которой пострадали четыре человека, сообщают в ГИБДД.
21 мая, 03:00
Мать 10 детей из Новосибирска поменяла водительские права после похудения на 50 кг
Многодетная мать из Новосибирска вынужденно поменяла водительские права, когда сильно похудела: ее перестали узнавать инспекторы ГИБДД, рассказала женщина
16 мая, 02:52
Апрель
Новосибирцев лишили водительских прав: они числились на учете у нарколога
В Новосибирской области через суд забрали водительские права у двух автомобилистов. Стала известна причина.
11 апреля, 01:50
Новосибирцы не могут получить права и поставить авто на учет из-за сбоя в базах ГИБДД
9 апреля, 09:54
Полсотни иностранцев оккупировали новосибирскую психбольницу
Десятки иностранцев устроили хаос в новосибирской психбольнице. Успокоить их пришлось бойцам ГБР.
4 апреля, 05:32
Ноябрь 2023
В Новосибирске с детской клиники потребовали 5 миллионов за «чужое» название
8 ноября 2023, 07:48
Октябрь 2023
Ветерану Чечни из Новосибирска отказали в участке после 15 лет ожидания
9 октября 2023, 03:59
Сентябрь 2023
Книги подорожают к концу года на 15-30% в Новосибирске — издатели сдаются
Цены на книги в Новосибирске увеличатся к концу года на 15-30%, также сократится количество новинок западной литературы, что связано с повышенной сложностью заплатить за права на издание в России.
17 сентября 2023, 15:04

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