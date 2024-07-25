Книги подорожают к концу года на 15-30% в Новосибирске — издатели сдаются

Цены на книги в Новосибирске увеличатся к концу года на 15-30%, также сократится количество новинок западной литературы, что связано с повышенной сложностью заплатить за права на издание в России.