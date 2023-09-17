atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Книги дорожают

Книги подорожают к концу года на 15-30% в Новосибирске — издатели сдаются

17 сентября 2023, 15:04
Фото: atas.info
Книги дорожают

В Новосибирске книги подорожают к концу года на 15-30%

Цены на книги в Новосибирске увеличатся к концу года на 15-30%, также сократится количество новинок западной литературы, что связано с повышенной сложностью заплатить за права на издание в России.

В Новосибирске с 15 по 17 сентября прошел международный фестиваль «Книжная Сибирь-2023», на котором издатели рассказали о том, как изменятся цены на книги в ближайшей перспективе.

Одно из заметных изменений — уменьшилось количество новинок западной литературы. Сейчас издать в России новое произведение западного писателя стало гораздо сложнее. Причина этого заключается в том, что стало труднее заплатить за права на эти книги.

Что касается цен на книги, то они уже заметно подорожали за год, но при этом спрос на них сохраняется. Участники рынка прогнозируют, что к концу года цены еще вырастут на 15-30%, пишет BFM-Новосибирск.

В новосибирскую библиотеку вернули книгу спустя почти сто лет
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске 10-летний мальчик пишет книгу и шьет ее героевВ Новосибирске заворачивают в пленку книги за авторством иноагентовКошка-долгожительница из Британии попала в Книгу рекордов ГиннессаНовосибирский микроминиатюрист обвинил Книгу рекордов Гиннеса в русофобии
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Цены#Книги#Эмилия Губарева#Подорожание#Литература#Издательства#Права
Подпишитесь
Топ-5 худших школ Новосибирска — народный антирейтинг
15 сентября, 02:47
В Новосибирске началась инаугурация губернатора Травникова: прямая трансляция
15 сентября, 04:58
Правительство Новосибирской области ушло в отставку 15 сентября 2023
15 сентября, 09:21
Тещин язык, Бэтмен и Пентагон: проверьте, насколько вы знаете Новосибирск?
14 сентября, 02:19
Налогоплательщик №1 Новосибирской области — какой вред он приносит
14 сентября, 03:40
Новосибирскому младенцу сломали ногу — проверит Бастрыкин
Вчера, 12:53