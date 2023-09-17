Книги подорожают к концу года на 15-30% в Новосибирске — издатели сдаются

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
В Новосибирске с 15 по 17 сентября прошел международный фестиваль «Книжная Сибирь-2023», на котором издатели рассказали о том, как изменятся цены на книги в ближайшей перспективе.
Одно из заметных изменений — уменьшилось количество новинок западной литературы. Сейчас издать в России новое произведение западного писателя стало гораздо сложнее. Причина этого заключается в том, что стало труднее заплатить за права на эти книги.
Что касается цен на книги, то они уже заметно подорожали за год, но при этом спрос на них сохраняется. Участники рынка прогнозируют, что к концу года цены еще вырастут на 15-30%, пишет BFM-Новосибирск.