В Новосибирске 10-летний мальчик пишет книгу и шьет ее героев

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Талантливый мальчик начал с того, что создавал персонажей своей книги из глины. В будущем он хочет сделать Ковша - главного героя, роботом, который будет полезным людям.
В беседе с НГС Дима рассказывал, что вдохновился производством игрушек после посещения экскурсии на фабрику в детском саду. Сейчас, как настоящий юный бизнесмен, он продает свои игрушки, а первые экземпляры дарит своим воспитателям.
Заработанные деньги ребенок отдает на семейные нужды. Недавно он купил маме «омывайку».