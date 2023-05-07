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В Новосибирске 10-летний мальчик пишет книгу и шьет ее героев

7 мая 2023, 05:32
Фото: 1MI
Мальчик из Новосибирска шьет игрушки в 10 лет
Десятилетний Дима Измайлов из Новосибирска пишет книгу и занимается пошивом игрушек своих выдуманных литературных героев. Его поддерживает в увлечениях мама.

Талантливый мальчик начал с того, что создавал персонажей своей книги из глины. В будущем он хочет сделать Ковша - главного героя, роботом, который будет полезным людям.

В беседе с НГС Дима рассказывал, что вдохновился производством игрушек после посещения экскурсии на фабрику в детском саду. Сейчас, как настоящий юный бизнесмен, он продает свои игрушки, а первые экземпляры дарит своим воспитателям.

Заработанные деньги ребенок отдает на семейные нужды. Недавно он купил маме «омывайку».

#Алина Шефер#Игрушки#Бизнесмен#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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