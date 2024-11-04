atas.info
ГлавноеВсе новости

Игрушки

Выбрать дату
2024
Новогодние игрушки появились в магазинах Новосибирска — изучаем цены
4 ноября, 03:21
Жителям Новосибирска рассказали, как сэкономить в «Черную пятницу»
В Новосибирске в ноябре ожидаются большие скидки в магазинах: вот-вот начнутся две самые большие распродажи товаров.
31 октября, 10:36
Об обновлении новогодних украшений и елки рассказали в мэрии Новосибирска
15 октября, 07:48
Новосибирцев просят принести в зоопарк ненужные вещи — из них сделают игрушки
9 февраля, 04:25
2023
На время шествия игрушек в Новосибирске перекроют Красный проспект
В Новосибирске 3 января будет перекрыт Красный проспект для проведения шествия новогодних игрушек на площади Ленина.
2 декабря 2023, 03:53
Эксцентричный новосибирец продает «членозавры» — они пользуются спросом
В Новосибирске на сайте частных объявлений появилось необычное предложение о продаже. Все желающие могут купить оригинальные статуэтки на интимную тематику.
21 сентября 2023, 08:34
Хагги Вагги и Барби — все. В России хотят проверить детские игрушки на духовность
2 августа 2023, 02:49
В Новосибирске 10-летний мальчик пишет книгу и шьет ее героев
Десятилетний Дима Измайлов из Новосибирска пишет книгу и занимается пошивом игрушек своих выдуманных литературных героев. Его поддерживает в увлечениях мама.
7 мая 2023, 05:32

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика