Эксцентричный новосибирец продает «членозавры» — они пользуются спросом

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
«Продаю бананозавры. Цена — до 3 тысяч рублей», — указано в объявлении.
Как сообщает «НГС Новосибирск», сибиряк Сергей Пшеничников делает оригинальные статуэтки вместе со знакомым, который печатает их на 3D-принтере. Поделки представляют собой смесь динозавров и мужского полового органа. Поэтому покупатели окрестили их «членозаврами».
Кроме того, можно приобрести и ладони с ягодицами. Как мужчине удалось пройти цензуру, неизвестно. Покупатели якобы предпочитают дарить их одиноким девушкам на день рождения, также они являются элементом декора.