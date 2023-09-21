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Сибиряк скрестил динозавров с интимными деталями

Эксцентричный новосибирец продает «членозавры» — они пользуются спросом

21 сентября 2023, 08:34
Фото: pxhere.com
Сибиряк скрестил динозавров с интимными деталями
В новосибирском сегменте сайта объявлений «Авито» появилось необычное предложение о продаже. Все желающие могут купить оригинальные статуэтки на интимную тематику.
«Продаю бананозавры. Цена — до 3 тысяч рублей», — указано в объявлении.

Как сообщает «НГС Новосибирск», сибиряк Сергей Пшеничников делает оригинальные статуэтки вместе со знакомым, который печатает их на 3D-принтере. Поделки представляют собой смесь динозавров и мужского полового органа. Поэтому покупатели окрестили их «членозаврами».

Кроме того, можно приобрести и ладони с ягодицами. Как мужчине удалось пройти цензуру, неизвестно. Покупатели якобы предпочитают дарить их одиноким девушкам на день рождения, также они являются элементом декора.

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#Общество#Новосибирск#Продажа#Александр Ляхов#Игрушки
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