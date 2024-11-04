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Продажа

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Ноябрь
В Новосибирске за 11 млн рублей продают коллекцию ретро-автомобилей
В Новосибирске выставлена на продажу уникальная коллекция советских ретроавтомобилей, состоящая из пяти экземпляров, за 11 миллионов рублей.
4 ноября, 03:45
Два часа на покупку: власти рассказали, введут ли жесткий запрет на продажу алкоголя
1 ноября, 18:35
Октябрь
В Новосибирске разогнали стихийный базар на Гусинобродском шоссе
В Новосибирске прошел рейд по нелегальным продавцам в районе Гусинобродского шоссе, рассказывает мэрия.
29 октября, 01:57
Под Новосибирском продают дом за 220 млн — как он выглядит и почему так дорого
28 октября, 04:45
Рисунок Виктора Цоя ушел с молотка за 8 млн рублей
В ходе торгов рисунок заметно вырос в цене, сообщили организаторы аукциона.
27 октября, 08:53
Собаку за полмиллиона рублей продают в Новосибирске — как она выглядит
В Новосибирске за крупную сумму предлагают купить породистую собаку с множеством достижений и наград.
23 октября, 03:40
Школьница продает девственность — сколько просит за невинность
Еще одна юная девушка из Новосибирска выставила на продажу свою невинность, публикуя объявление на соответствующем сайте.
7 октября, 03:15
Сентябрь
Милого котенка с крыльями бабочки продают в Новосибирске
В Новосибирске выставили на продажу породистого котенка с необычным окрасом, объявление появилось на одном из сайтов.
30 сентября, 04:00
Белорусы съехались в Новосибирск — что они продают
В Новосибирск приехали продавцы из Беларуси, о чем сообщают читатели Atas.info.
27 сентября, 06:43
Ярмарку белорусских товаров снова развернут в Новосибирске
В Новосибирске откроют ярмарку товаров, привезенных из Беларуси, сообщает мэрия.
24 сентября, 11:24
В Новосибирске за миллионы продают 100-рублевые купюры
В Новосибирске выставили на продажу коллекцию купюр номиналом в 100 рублей: продавец отдаёт их за миллионы.
13 сентября, 05:20
Пятиэтажную квартиру продают в Новосибирске за 135 млн — как она выглядит внутри
В Новосибирске выставлена на продажу квартира, за которую просят больше сотни миллионов, объявление выложено на бесплатном сайте.
9 сентября, 06:30
Комплекс ресторанов у областного правительства продают за 2 млрд рублей
4 сентября, 11:51
У «черных» торговцев на новосибирском Хилке изъяли автомобиль
У торговца забрали автомобиль из-за нелегальной продажи цветов, сообщает мэрия Новосибирска.
2 сентября, 05:14
Август
Роскошный Bentley продают за 77 млн — простому работяге придется зарабатывать 95 лет
26 августа, 04:50
Редкого щенка японской породы продают в Новосибирске за 250 тысяч
В Новосибирске на продажу выставлена собачка редчайшей породы, объявление опубликовано на одном из сайтов.
23 августа, 07:19
Тысячи пар нелегальной обуви забрали у «черных» торговцев в Новосибирске
Обувь у торговцев изъяли в Новосибирске, о нелегальном бизнесе сообщили в Сибирском таможенном управлении.
23 августа, 02:51
Испанский таунхаус бизнесмена-банкрота из Новосибирска выставили на торги
В Испании на торгах продают роскошный дом, владельцем которого является предприниматель из Новосибирска, о чем сообщил финансовый управляющий.
15 августа, 02:03
За 3 млн рублей продает усы вислоухого кота жительница Новосибирска
На продажу в Новосибирске выставили усы кота за пару миллионов, объявление опубликовано на одном из сайтов.
14 августа, 01:22
Старинную монету меняют в Новосибирске на трактор Лукашенко
Старинную монету новосибирец хочет обменять на миллионы рублей, объявление опубликовано на одном из сайтов.
6 августа, 04:23

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