QR-коды предлагают устанавливать на могилах в Новосибирске

Posted 7 ноября, 02:34
Published 7 ноября, 02:34
Modified 7 ноября, 02:36
Updated 7 ноября, 02:36
Новосибирцам предлагают устанавливать на могилы специальные QR-коды. При сканировании они будут вести на страницу, где написана биография умершего человека. Крепился бы он на пластину из металла.
Данная услуга уже предлагается. Стоимость ее 1000 рублей. Пользуется ли она спросом, неизвестно. Жители Новосибирска неоднозначно восприняли такое предложение, но есть те, кто заинтересовался им.
Ранее мы рассказали про цыганские мавзолеи на кладбище и кто именно там захоронен с большими почестями и шикарными памятниками.