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Posted 7 ноября, 02:34

Published 7 ноября, 02:34

Modified 7 ноября, 02:36

Updated 7 ноября, 02:36

Кладбище

QR-коды предлагают устанавливать на могилах в Новосибирске

7 ноября 2024, 02:34
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Кладбище
В Новосибирске придумали новую услугу по установке QR-кодов: такое объявление появилось на бесплатном сайте.

Новосибирцам предлагают устанавливать на могилы специальные QR-коды. При сканировании они будут вести на страницу, где написана биография умершего человека. Крепился бы он на пластину из металла.

Данная услуга уже предлагается. Стоимость ее 1000 рублей. Пользуется ли она спросом, неизвестно. Жители Новосибирска неоднозначно восприняли такое предложение, но есть те, кто заинтересовался им.

Ранее мы рассказали про цыганские мавзолеи на кладбище и кто именно там захоронен с большими почестями и шикарными памятниками.

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