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Могилы

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2024
Бастрыкин потребовал разобраться в осквернении могил бойцов СВО в Новосибирске
В Новосибирской области неизвестные осквернили могилы погибших военнослужащих, подробнее рассказали в СКР.
30 октября, 08:24
2023
В мэрии Новосибирска ответили на претензии комбата «Веги» Панферова к могилам бойцов
7 ноября 2023, 11:47
Состояние могил военных в Новосибирске возмутило экс-комбата «Веги» Панферова
5 ноября 2023, 03:49
Какое кладбище оказалось худшим в Новосибирске — составлен рейтинг кладбищ
20 августа 2023, 06:24
Портят надгробия и мусорят. Подростки оскверняют могилы под Новосибирском
За Новосибирском подростки оскверняют могилы усопших и выкладывают это в соцсети.
18 августа 2023, 08:59
67 свежих могил нашел грибник в лесу Новосибирска — там нет памятников и крестов
В Новосибирске прокуратура расследует информацию о 67 свежих могилах, найденных в лесу, и будет оценивать законность захоронений.
2 августа 2023, 01:39
Грибник в Новосибирске нашел в лесу более 60 свежих могил
В Новосибирске грибник обнаружил более 60 свежих могил в лесу около Гусинобродского кладбища.
1 августа 2023, 02:58

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