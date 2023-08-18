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Подростки часто гуляют по кладбищу

Портят надгробия и мусорят. Подростки оскверняют могилы под Новосибирском

18 августа 2023, 08:59
Фото: atas.info
Подростки часто гуляют по кладбищу

Под Новосибирском подростки оскверняют могилы в Оби

За Новосибирском подростки оскверняют могилы усопших и выкладывают это в соцсети.

В ВК-группе «Город Обь Онлайн» очевидцы сообщили, что заметили, как молодежь внаглую оскверняет могилы, портит надгробия, переворачивают столы, разбрасывают еду и цветы. Именно с такой формулировкой звучало сообщение автора в посте.

Горожане просят принять меры в отношении подростков, особенно обратить внимание на эту ситуацию полиции.

Кроме того, некоторые подписчики отметили, что эти дети не единственный раз приходят на погост: «Это не первое видео которое я видела и не смогла заснять заранее они это не первый раз».

Напомним, что ранее грибник нашел в лесу Новосибирска 67 свежих могил вдали от кладбища.

Тайна 67 свежих могил в лесу Новосибирска раскрыта
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#Дети#18+#Могилы#Кладбище#Общество#Город#Новосибирск#Обь#Эмилия Губарева
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