Портят надгробия и мусорят. Подростки оскверняют могилы под Новосибирском

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
В ВК-группе «Город Обь Онлайн» очевидцы сообщили, что заметили, как молодежь внаглую оскверняет могилы, портит надгробия, переворачивают столы, разбрасывают еду и цветы. Именно с такой формулировкой звучало сообщение автора в посте.
Горожане просят принять меры в отношении подростков, особенно обратить внимание на эту ситуацию полиции.
Кроме того, некоторые подписчики отметили, что эти дети не единственный раз приходят на погост: «Это не первое видео которое я видела и не смогла заснять заранее они это не первый раз».
Напомним, что ранее грибник нашел в лесу Новосибирска 67 свежих могил вдали от кладбища.