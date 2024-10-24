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Обь

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Октябрь
Река иссохла: Обь в Новосибирске сильно обмелела
Жители Новосибирска заметили, что уровень воды в реки Обь сильно снизился к концу октябрю 2024 года.
24 октября, 10:11
Рыбу-вампира выловили в Сибири — стоит ли бояться
Житель Новосибирска случайно поймал в Оби существо, которое поставило его в тупик. Улов, поначалу принятый за змею или рыбу, вызвал бурное обсуждение среди рыбаков и ученых.
14 октября, 05:41
Прокурор Бучман ускорил ремонт школы в городе Обь
В Новосибирской области после визита прокурора региона досрочно отремонтировали школу в Оби, следует из сообщения пресс-службы надзорного ведомства.
9 октября, 05:27
Микропластик в Оби: ученые исследовали пляжи Новосибирска на загрязнение
Сибирские ученые провели исследование песка на трех пляжах Новосибирска, результаты оказались тревожными.
8 октября, 09:44
10 лет Бугринскому мосту в Новосибирске — чем знаменита «путинская» переправа
В Новосибирске отмечают юбилей с момента ввода в строй Бугринского моста через Обь, на торжественное открытие которого приезжал президент Путин.
8 октября, 04:09
Сентябрь
В отношении новосибирского депутата возбудили пятое дело о взятках
Депутат из города Обь, что в Новосибирской области, находится под следствием: в отношении ее возбуждено новое дело, сообщают источники.
4 сентября, 08:01
Август
Что посмотреть в Камне-на-Оби: изучаем достопримечательности старинного поселения
16 августа, 10:55
Надоевшая жара вернется во второй половине августа в Новосибирскую область
Синоптики прогнозируют очередное повышение температуры в Новосибирской области, следует из прогноза Западно-Сибирского УГМС.
11 августа, 08:21
Июль
Круиз по Сибири: куда отправиться в речное путешествие из Новосибирска
Из Новосибирска можно совершить увлекательное путешествие по воде, финальной точкой которого станет древний Тобольск.
25 июля, 08:04
С дождей начнется новая рабочая неделя в Новосибирске
Синоптики на предстоящей неделе прогнозируют в Новосибирске дожди, порывы ветра и туман, следует из сообщения Западно-Сибирского УГМС.
21 июля, 11:28
Ночной судак и виброхвост: рассказами о рыбных местах делятся новосибирцы
В Новосибирской области поклонники рыбалки продолжают удивлять своими летними трофеями и даже делятся своими секретами в соцсетях.
19 июля, 06:15
Тело утонувшего при спасении ребенка в Оби мужчины найдено в Новосибирске
В Новосибирске в Оби найдено тело молодого мужчины, утонувшего во время попытки спасти ребенка, следует из сообщения муниципальной аварийно-спасательной службы.
16 июля, 10:07
Шестилетний ребенок утонул в Оби под Новосибирском
В реке Обь под Новосибирском утонул шестилетний мальчик, следователи начали уголовно-процессуальную проверку по факту трагедии.
10 июля, 11:08
Новосибирская Обь признана одной из самых грязных рек России
Река Обь, на которой стоит Новосибирск, попала в перечень самых загрязненных рек страны, следует из составленного Росгидрометом обзора.
10 июля, 07:19
Пару на сапборде чуть не унесло вниз по Оби в Новосибирске
6 июля, 08:38
Названы города Новосибирской области, которые изменятся по поручению Путина
В России разрабатывают мастер-планы для две сотни городов по соцприоритетам, это касается и Новосибирской области, сообщили в региональном правительстве.
3 июля, 04:44
Июнь
Обессилившего пловца вытащили из Оби в Новосибирске
В Новосибирске 27-летний мужчина чуть не утонул в Оби, следует из сообщения городской аварийно-спасательной службы.
27 июня, 09:06
До двух человек увеличилось число жертв пожара в цехе города Обь
В Новосибирской областной больнице умер пострадавший во время возгорания в цехе предприятия по переработке в Оби, следует из сообщения пресс-службы клиники.
25 июня, 06:09
Прокуратура заставила разобрать дамбу на Оби у «Европейского берега» в Новосибирске
В Новосибирске на улице Владимира Заровного разберут загрязняющую воду в Оби незаконную дамбу, следует из сообщения региональной прокуратуры.
21 июня, 03:02
Один человек погиб при пожаре на производстве под Новосибирском
В городе Обь вспыхнуло производственное здание, причины происшествия устанавливаются, следует из сообщения областного управления МЧС.
20 июня, 07:26

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