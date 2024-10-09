Прокурор Бучман ускорил ремонт школы в городе Обь

Posted 9 октября, 05:27
Published 9 октября, 05:27
Modified 9 октября, 05:29
Updated 9 октября, 05:29
В городе Обь Новосибирской области досрочно отремонтировали школу № 26. Накануне глава города Павел Буковинин распорядился возобновить там учебный процесс.
В августе выяснилось, что капитальный ремонт здания идет медленно, и в учебном заведении побывал руководитель областной прокуратуры Александр Бучман. После этого Буковинину и руководству компании «Центр театральных технологий Сибири» были внесены представления.
В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что школьники приступят к полноценным занятиям с начала второй четверти.
Напомним, прокуратура взяла на контроль потоп во дворе многоэтажного дома на улице Кошурникова.