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Posted 9 октября, 05:27

Published 9 октября, 05:27

Modified 9 октября, 05:29

Updated 9 октября, 05:29

В Оби отремонтировали школу № 26

Прокурор Бучман ускорил ремонт школы в городе Обь

9 октября 2024, 05:27
Фото: прокуратура Новосибирской области
В Оби отремонтировали школу № 26
В Новосибирской области после визита прокурора региона досрочно отремонтировали школу в Оби, следует из сообщения пресс-службы надзорного ведомства.

В городе Обь Новосибирской области досрочно отремонтировали школу № 26. Накануне глава города Павел Буковинин распорядился возобновить там учебный процесс.

В августе выяснилось, что капитальный ремонт здания идет медленно, и в учебном заведении побывал руководитель областной прокуратуры Александр Бучман. После этого Буковинину и руководству компании «Центр театральных технологий Сибири» были внесены представления.

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что школьники приступят к полноценным занятиям с начала второй четверти.

Напомним, прокуратура взяла на контроль потоп во дворе многоэтажного дома на улице Кошурникова.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Обь#Прокурор#Ремонт школы#Павел Буковинин#Центр театральных технологий Сибири
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