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Posted 9 октября, 03:10

Published 9 октября, 03:10

Modified 9 октября, 03:12

Updated 9 октября, 03:12

Застройщик обязан следить, чтобы грязь со стройплощадки не попадала на городские улицы

В Новосибирске проверили чистоту стройплощадок и соседних территорий

9 октября 2024, 03:10
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
Застройщик обязан следить, чтобы грязь со стройплощадки не попадала на городские улицы
Застройщикам, не соблюдающим санитарные нормы, грозят штрафы, сообщили в муниципалитете.

В ходе выездного совещания специалисты мэрии проверили, как соблюдаются санитарные нормы и порядок на одной из строительных площадок, а также на прилегающей к ней территории.

В соответствии с правилами благоустройства города, застройщик должен содержать в порядке ограждение строительной площадки и прилегающие к ней территории на расстоянии пяти метров. В первую очередь здесь не должно быть мусора, обеспечены проходы для людей. Если проход непосредственно примыкает к строительной площадке, то должен быть навес, ограничивающий попадание каких-либо строительных материалов, чтобы не причинить вреда жителям.

«В обязательном порядке необходимо обеспечивать мойку колес автотранспорта, выезжающего со стройки. Работа по контролю ведется районными администрациями в ежедневном режиме. Раз в месяц контрольные мероприятия сотрудники департамента строительства проводят самостоятельно», — рассказал заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска — начальник управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Иван Ивашина.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений выдаются предписания о необходимости их устранения. Также за такие нарушения предусмотрены административные штрафные санкции.

По словам Ивана Ивашины, большую помощь в этой работе оказывают и сами новосибирцы, замечающие нарушения, которые допускают строители.

«В случае выявления таких фактов можно незамедлительно обращаться в районные администрации, информировать нас. В свою очередь гарантируем быструю ответную реакцию», — уточнил начальник управления строительства и инженерного обеспечения мэрии.
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#Новосибирск#Застройщик#Проверка#Стройка#Санитарные требования
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