В Новосибирске проверили чистоту стройплощадок и соседних территорий

Posted 9 октября, 03:10
Published 9 октября, 03:10
Modified 9 октября, 03:12
Updated 9 октября, 03:12
В ходе выездного совещания специалисты мэрии проверили, как соблюдаются санитарные нормы и порядок на одной из строительных площадок, а также на прилегающей к ней территории.
В соответствии с правилами благоустройства города, застройщик должен содержать в порядке ограждение строительной площадки и прилегающие к ней территории на расстоянии пяти метров. В первую очередь здесь не должно быть мусора, обеспечены проходы для людей. Если проход непосредственно примыкает к строительной площадке, то должен быть навес, ограничивающий попадание каких-либо строительных материалов, чтобы не причинить вреда жителям.
«В обязательном порядке необходимо обеспечивать мойку колес автотранспорта, выезжающего со стройки. Работа по контролю ведется районными администрациями в ежедневном режиме. Раз в месяц контрольные мероприятия сотрудники департамента строительства проводят самостоятельно», — рассказал заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска — начальник управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Иван Ивашина.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений выдаются предписания о необходимости их устранения. Также за такие нарушения предусмотрены административные штрафные санкции.
По словам Ивана Ивашины, большую помощь в этой работе оказывают и сами новосибирцы, замечающие нарушения, которые допускают строители.
«В случае выявления таких фактов можно незамедлительно обращаться в районные администрации, информировать нас. В свою очередь гарантируем быструю ответную реакцию», — уточнил начальник управления строительства и инженерного обеспечения мэрии.