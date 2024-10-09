В Новосибирске проверили чистоту стройплощадок и соседних территорий

В соответствии с правилами благоустройства города, застройщик должен содержать в порядке ограждение строительной площадки и прилегающие к ней территории на расстоянии пяти метров. В первую очередь здесь не должно быть мусора, обеспечены проходы для людей. Если проход непосредственно примыкает к строительной площадке, то должен быть навес, ограничивающий попадание каких-либо строительных материалов, чтобы не причинить вреда жителям.