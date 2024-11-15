Депутата задержали в Новосибирской области — в чем его подозревают

Posted 15 ноября, 06:58
Published 15 ноября, 06:58
Modified 15 ноября, 07:00
Updated 15 ноября, 07:00
14 ноября задержали члена Совета депутатов города Обь. 46-летнего народного избранника подозревают в мошенничестве.
Источники КП-Новосибирск говорят, что чиновнику якобы дали 3 млн рублей. За денежное вознаграждение он пообещал решить вопрос с силовыми структурами, но сам такой возможности не имел. Официально по данному факту еще не давали комментариев.
Ранее из военной части сбежали дезертиры. Все они контрактники и служили в Коченево. Перед побегом они устроили бунт. В итоге их задержали. Им может грозить реальный срок, до семи лет лишения свободы.