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Posted 15 ноября, 06:58

Published 15 ноября, 06:58

Modified 15 ноября, 07:00

Updated 15 ноября, 07:00

Депутат задержан

Депутата задержали в Новосибирской области — в чем его подозревают

15 ноября 2024, 06:58
Фото: 1MI. Депутат задержан

В Новосибирской области задержали члена Совета депутатов

В Новосибирской области задержан народный избранник: об этом сообщают источники.

14 ноября задержали члена Совета депутатов города Обь. 46-летнего народного избранника подозревают в мошенничестве.

Источники КП-Новосибирск говорят, что чиновнику якобы дали 3 млн рублей. За денежное вознаграждение он пообещал решить вопрос с силовыми структурами, но сам такой возможности не имел. Официально по данному факту еще не давали комментариев.

Ранее из военной части сбежали дезертиры. Все они контрактники и служили в Коченево. Перед побегом они устроили бунт. В итоге их задержали. Им может грозить реальный срок, до семи лет лишения свободы.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Депутат#Задержание#Обь
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