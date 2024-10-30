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Депутат

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Октябрь
Бывшего депутата горсовета Новосибирска Бойко* признали террористом
Внесенного в перечень иноагентов экс-депутата добавили в список террористов и экстремистов, следует из данных Росфинмониторинга.
30 октября, 04:58
Депутат из Новосибирска призвал не пускать в Россию семьи мигрантов
С 7 ноября в России вступят в силу новые правила въезда мигрантов, а также требования к получению гражданства. Новосибирский депутат Ростислав Антонов заявил, что правила въезда в страну должны быть жестче.
29 октября, 08:34
Депутат предложил увеличить срок службы в армии до двух лет
Командир элитного батальона «Вега» Андрей Панферов поделился мнением о возможном увеличении срока службы в армии до двух лет, подчеркнув, что такой подход помог бы подготовить более квалифицированных солдат.
25 октября, 11:35
Депутат угрожает избирателям Минюстом и ФСБ — в чем причина
Новосибирцы стали получать сообщения и звонки от депутата горсовета Антона Тыртышного. От его имени жителям города угрожают проверками ФСБ и Минюста.
17 октября, 02:44
Депутат из Новосибирска требует расселить дом рядом со свалкой на улице Малыгина
11 октября, 01:46
Чиновник из Новосибирской области выписал себе премий на сотни тысяч рублей
10 октября, 06:10
Адвокат-депутат лишился мандата в Новосибирской области
Юрист был избран в один из сельских советов, но такое совмещение занятий незаконно, рассказали в прокуратуре.
2 октября, 10:41
Новосибирский депутат Евгений Лебедев выходит из ЛДПР
2 октября, 06:37
Сентябрь
Стройку без разрешения начали в Ленинском районе — это может быть храм
23 сентября, 12:16
Памятник Сталину предложили поставить в Новосибирске
В Новосибирске выдвинули инициативу поставить памятник революционеру и политику — Сталину, сообщается в соцсетях.
17 сентября, 10:51
Новосибирского депутата арестовали — в чем его подозревают
Народный избранник из Новосибирской области арестован за возможное хищение миллионов, сообщили в судебном департаменте.
12 сентября, 13:56
Бизнес-омбудсмен Николай Мамулат скончался в Новосибирске во время сна
В Новосибирске умер бывший депутат Николай Мамулат, сообщили в Заксобрании.
11 сентября, 06:24
Список чиновников — иноагентов пополнен — кого включили в него в этот раз
Обновлен реестр лиц, пригнанных иноагентами, соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Минюста РФ.
7 сентября, 02:21
Депутат и общественник из Новосибирска отправятся на СВО
Два политика из Новосибирска уходят на фронт по собственному желанию, сейчас они проходят военную подготовку.
6 сентября, 10:52
В отношении новосибирского депутата возбудили пятое дело о взятках
Депутат из города Обь, что в Новосибирской области, находится под следствием: в отношении ее возбуждено новое дело, сообщают источники.
4 сентября, 08:01
Август
Минюст России пополнил список иностранных агентов
В минувшую пятницу ведомство опубликовало новый список юридических и физических лиц, которые были внесены в реестр иностранных агентов, следует из сообщения Минюста РФ.
31 августа, 02:31
Депутата из Оби отправили под домашний арест по подозрению во взятках
По обвинению во взяточничестве суд отправил под домашний арест дпутата из Оби, директора школы искусств Ольгу Киселеву, сообщили в судебном департаменте по Новосибирской области.
22 августа, 07:38
Полномочия сложил еще один депутат новосибирского горсовета
16 августа, 05:38
Суд отказался снять статус иноагента с депутата горсовета Новосибирска
6 августа, 09:03
Экс-депутат Госдумы от Новосибирской области попал под обстрел в Киеве
Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев* в своем телеграм-канале сообщил о полученных ранениях.
1 августа, 09:52

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