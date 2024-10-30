Депутат предложил увеличить срок службы в армии до двух лет

Командир элитного батальона «Вега» Андрей Панферов поделился мнением о возможном увеличении срока службы в армии до двух лет, подчеркнув, что такой подход помог бы подготовить более квалифицированных солдат.