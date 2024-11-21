Депутатам запретят выезжать за границу — в чем причина

Posted 21 ноября, 08:58
Published 21 ноября, 08:58
Modified 21 ноября, 09:00
Updated 21 ноября, 09:00
Речь идет только о депутатах, которые владеют гостайной. Отпрашиваться за границу им придется у ФСБ. За такое ограничение проголосовали другие народные избранники на сессии.
Однако сейчас в регионе есть только один депутат, который владеет секретными данными. Только он должен соблюдать данное положение. Другие избранники могут в свободном доступе вылетать из страны, так как они не владеют государственной тайной.
Также в Бердске ввели туристический налог. Он начнет действовать с января 2025 года. Коснется он только приезжих путешественников, а не новосибирцев.