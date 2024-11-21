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Posted 21 ноября, 08:58

Published 21 ноября, 08:58

Modified 21 ноября, 09:00

Updated 21 ноября, 09:00

Ограничение введут из-за неразглашения тайны государства

Депутатам запретят выезжать за границу — в чем причина

21 ноября 2024, 08:58
Фото: atas.info. Ограничение введут из-за неразглашения тайны государства

Новосибирским депутатам запретят свободно выезжать за границу

Народных избранников из Новосибирской области ограничат в выезде за границу, о чем стало известно в ходе сессии Заксобрания.

Речь идет только о депутатах, которые владеют гостайной. Отпрашиваться за границу им придется у ФСБ. За такое ограничение проголосовали другие народные избранники на сессии.

Однако сейчас в регионе есть только один депутат, который владеет секретными данными. Только он должен соблюдать данное положение. Другие избранники могут в свободном доступе вылетать из страны, так как они не владеют государственной тайной.

Также в Бердске ввели туристический налог. Он начнет действовать с января 2025 года. Коснется он только приезжих путешественников, а не новосибирцев.

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