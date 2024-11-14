В Новосибирске работают только 4 дорожные камеры из 172

Posted 14 ноября, 06:53
Published 14 ноября, 06:53
Modified 14 ноября, 06:55
Updated 14 ноября, 06:55
Всего камер в Новосибирске, которые фиксируют нарушения ПДД, 172. Как сообщил зампредседателя транспортного комитета Сергей Титков, из них работает только четыре.
Связано это с новыми правилами, которые вступили в силу с 1 сентября. По требованиям, теперь камеры должны стоять только в местах повышенной опасности, с плохой видимостью и рядом с поворотами. По этой логике, 70% камер просто можно убрать.
Водители знают, что не все камеры в городе работают, поэтому специально нарушают правила дорожного движения. Город недополучает сумму, собранную со штрафов. Депутаты потребовали сформировать проект организации движения, чтобы все камеры работали по плану. Тем временем в Новосибирске обсудили появление дорожной инспекции по парковкам.