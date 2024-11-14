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Posted 14 ноября, 06:53

Published 14 ноября, 06:53

Modified 14 ноября, 06:55

Updated 14 ноября, 06:55

Камеры не работают

В Новосибирске работают только 4 дорожные камеры из 172

14 ноября 2024, 06:53
Фото: 1MI. Камеры не работают
В Новосибирске не работает огромная часть камер, которые следят за соблюдением правил дорожного движения, о чем стало известно во время заседания транспортного комитета Заксобрания.

Всего камер в Новосибирске, которые фиксируют нарушения ПДД, 172. Как сообщил зампредседателя транспортного комитета Сергей Титков, из них работает только четыре.

Связано это с новыми правилами, которые вступили в силу с 1 сентября. По требованиям, теперь камеры должны стоять только в местах повышенной опасности, с плохой видимостью и рядом с поворотами. По этой логике, 70% камер просто можно убрать.

Водители знают, что не все камеры в городе работают, поэтому специально нарушают правила дорожного движения. Город недополучает сумму, собранную со штрафов. Депутаты потребовали сформировать проект организации движения, чтобы все камеры работали по плану. Тем временем в Новосибирске обсудили появление дорожной инспекции по парковкам.

Стали известны адреса новых камер, штрафующих новосибирских водителей
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Штраф#Водители#Камеры
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