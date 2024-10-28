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Штраф

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Октябрь
Блогершу из Новосибирска оштрафовали за надпись на скале
В другом регионе оштрафовали новосибирскую блогершу, о чем сообщает прокуратура.
28 октября, 09:14
Браконьер из Новосибирска наловил стерляди и судаков на уголовный срок
Рыбак из Новосибирска получил штраф за незаконную ловлю рыбы, о чем проинформировали в транспортной полиции.
23 октября, 04:27
Суд оштрафовал депутата-иноагента из Новосибирска
Депутата-иноагента оштрафовали: в судебном департаменте назвали подробности.
21 октября, 06:28
В школе Новосибирска произошло массовое отравление детей
21 октября, 02:22
Авиакомпания S7 оставила голодными пассажиров из Новосибирска и поплатилась за это
Авиакомпанию наказали за нарушение прав пассажиров, подробности дали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
21 октября, 02:04
В Новосибирске оштрафован банк за навязчивые звонки в роддом
В Новосибирске был оштрафован банк за постоянные звонки в роддом, сообщили судебные приставы.
21 октября, 01:37
Жителей Новосибирска испугал беспилотник — что случилось
В Новосибирске мужчина получил штраф за запуск беспилотника, о чем информировали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
18 октября, 02:19
Прокуратура призвала МУП «САХ» навести порядок с вывозом мусора в Новосибирске
14 октября, 11:14
Военного из Новосибирска отправили в колонию на 6 лет за три побега из части
В Новосибирске военнослужащий получил срок за три самовольных побега из воинской части, о чем сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.
14 октября, 07:25
Игоря Николаева осудили за комментарий о продажных полицейских
Жителя областного центра признали виновным в деле об оскорбительных комментариях в соцсетях, сообщили в управлении судебного департамента по региону.
9 октября, 06:06
Главврача ЦРБ под Новосибирском оштрафовали за медленный ответ пациенту
Главный врач больницы в Болотном заплатит 5 тысяч рублей за медлительность, сообщили в региональной прокуратуре.
3 октября, 06:57
Сентябрь
Водитель-нарушитель лишился 125 тысяч за превышение скорости в Новосибирске
В Новосибирске оштрафовали водителя, который злостно нарушал скоростной режим, сообщили судебные приставы.
30 сентября, 02:17
За хищение наказали двух жителей Новосибирска — они решили нажиться на страховке
Новосибирский суд огласил приговор за хищение чужого имущества из-за обмана по страховке, сообщили в Восточном МСУТ СКР.
19 сентября, 02:11
Август
15 лет колонии получили новосибирцы за производство 29 кг наркотиков
В Новосибирске оглашен приговор за изготовления наркотиков, сообщили в прокуратуре.
30 августа, 05:47
На 1,2 млн оштрафован подрядчик за срыв строительства дороги в Новосибирске
В Новосибирском районе подрядчик не смог достроить дорогу вовремя, за что был оштрафован, сообщили в прокуратуре.
29 августа, 02:34
Четырех человек выбросило из машины после ДТП с мостом в Новосибирске
22 августа, 06:33
За что и на сколько штрафуют туристов в Европе и в России
Зачастую прибывший на отдых человек теряет самоконтроль и приходит в себя лишь в полиции.
21 августа, 03:20
Новый способ борьбы с незаконной парковкой на газонах назвали в Новосибирске
20 августа, 06:05
Новые штрафы для водителей введут с 1 сентября 2024
За что будут штрафовать новосибирских водителей с 1 сентября 2024 года, рассказали юристы.
20 августа, 01:46
Запрещенный клад в вагоне с углем для колонии нашли новосибирские оперативники
В колонию в Новосибирской области хотели провести запрещенный клад, подробности сообщили в ГУ ФСИН.
9 августа, 06:02

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