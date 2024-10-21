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Posted 21 октября, 06:28

Published 21 октября, 06:28

Modified 21 октября, 06:35

Updated 21 октября, 06:35

Депутат получила штраф

Суд оштрафовал депутата-иноагента из Новосибирска

21 октября 2024, 06:28
Фото: 1MI
Депутат получила штраф
Депутата-иноагента оштрафовали: в судебном департаменте назвали подробности.

Светлану Каверзину* привлекли к ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента в период с 2023 по 2024 год. Свою вину депутат не признала.

Народной избраннице назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако это решение еще можно обжаловать.

Ранее был оштрафован за аналогичное нарушение другой депутат-иноагент Антон Картавин**. Летом суд отказал ему в снятии статуса иноагента.

 

*) — внесена в реестр иноагентов 15 марта 2024 года

**) — внесен в реестр иноагентов 2 февраля 2024 года

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Штраф#Иноагенты#Светлана Каверзина
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