Суд оштрафовал депутата-иноагента из Новосибирска

Posted 21 октября, 06:28
Published 21 октября, 06:28
Modified 21 октября, 06:35
Updated 21 октября, 06:35
Светлану Каверзину* привлекли к ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента в период с 2023 по 2024 год. Свою вину депутат не признала.
Народной избраннице назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако это решение еще можно обжаловать.
Ранее был оштрафован за аналогичное нарушение другой депутат-иноагент Антон Картавин**. Летом суд отказал ему в снятии статуса иноагента.
*) — внесена в реестр иноагентов 15 марта 2024 года
**) — внесен в реестр иноагентов 2 февраля 2024 года