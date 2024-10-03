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Posted 3 октября, 06:57

Published 3 октября, 06:57

Modified 3 октября, 06:59

Updated 3 октября, 06:59

Медика оштрафовали по решению мирового судьи

Главврача ЦРБ под Новосибирском оштрафовали за медленный ответ пациенту

Обновлено 3 октября 2024, 06:59
Фото: Изображение Midjourney
Медика оштрафовали по решению мирового судьи
Главный врач больницы в Болотном заплатит 5 тысяч рублей за медлительность, сообщили в региональной прокуратуре.

Главврач Болотнинской центральной районной больницы Наталья Абрамова решением мирового суда оштрафована на 5 тысяч рублей. Поводом для судебного разбирательства послужила жалоба местного жителя в прокуратуру на нарушение установленных законом сроков рассмотрения его обращения к руководству лечебного заведения.

Надзорное ведомство подтвердило, что медики не изучили письменное обращение гражданина и не дали на него ответ с положенный срок. В результате в отношении главрача было возбуждено административное производство.

Ранее мы рассказывали о скандале вокруг хирурга, который разместил в сети селфи с «валентинкой», вырезанной из кожи пациента.

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