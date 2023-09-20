«Мертвых душ» в списках бригад не нашел главврач скорой помощи в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
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Updated Сегодня, 02:34
В Новосибирске главный врач станции «скорой помощи» Александр Балабушевич высказал свое мнение о кадровой ситуации.
Ранее СМИ сообщили о 20 врачах, которые якобы числятся на станции, но не работают там. Их прозвали «мертвые души». Однако Балабушевич опроверг эту информацию, заявив, что нет никаких нарушений в формировании бригад скорой помощи.
Кадровая ситуация и состав выездных медицинских бригад находятся под контролем руководителя станции. В связи с этим, руководство станции призывает СМИ оперировать только официальными данными.