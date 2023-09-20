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Никаких нарушений в комплектовании бригад нет

«Мертвых душ» в списках бригад не нашел главврач скорой помощи в Новосибирске

20 сентября 2023, 02:32
Фото: 1MI
Никаких нарушений в комплектовании бригад нет

В Новосибирске главврач скорой помощи не нашел «мертвых душ» в списках бригад

Главный врач станции скорой помощи в Новосибирске Александр Балабушевич опроверг информацию о наличии врачей, которые числятся на ССМП, но фактически не работают, утверждая, что кадровая ситуация и состав бригад находятся под контролем руководства учреждения.

В Новосибирске главный врач станции «скорой помощи» Александр Балабушевич высказал свое мнение о кадровой ситуации.

Ранее СМИ сообщили о 20 врачах, которые якобы числятся на станции, но не работают там. Их прозвали «мертвые души». Однако Балабушевич опроверг эту информацию, заявив, что нет никаких нарушений в формировании бригад скорой помощи.

Кадровая ситуация и состав выездных медицинских бригад находятся под контролем руководителя станции. В связи с этим, руководство станции призывает СМИ оперировать только официальными данными.

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#Общество#Новосибирск#Скорая#Скорая помощь#Эмилия Губарева
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