Акция протеста против развала системы скорой помощи прошла в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
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Updated Сегодня, 07:30
Более десяти человек приняли участие в согласованной акции протеста, которая прошла в субботу, 16 сентября, напротив городской станции скорой медицинской помощи на улице Семьи Шамшиных. Люди держали в руках плакаты с надписями «Скоро и „скорая“ станет платной», «Работай на 2 ставки! Живи на работе?!», «Министра Хальзова — на одну ставку фельдшера». Основным требованием протестующих было увеличение зарплат фельдшеров и врачей. В пиета приняли участие как действующие и бывшие медики, так и представители левого политического движения «Красный поворот».
«Мы убеждены, что для принятия адекватных мер в городской службе скорой помощи необходимо рассмотрение ситуации не кулуарно, за закрытыми дверьми Минздрава, а в публичной форме, с участием представителей самого коллектива скорой. Но мы осознаем, что проблемы скорой помощи, как и в целом системы здравоохранения России, связаны не с ошибками лишь отдельных чиновников, а со всей социально-экономической политикой государства», — заявил один из организаторов пикета Олег Мецлер.
Скандал вокруг ситуации с оказанием скорой медпомощи разразился в начале сентября, когда медики заявили о массовом увольнении коллег из-за низких зарплат и критическом сокращении бригад, что приводит к нехватке медицинского персонала для оказания экстренной помощи горожанам.
В региональном Минздраве массовые увольнения сотрудников скорой помощи опровергли. Но подтвердили, что средняя зарплата медработников экстренной службы — около 30 тысяч рублей. Позже заместитель министра здравоохранения региона Лада Шалыгина, выступая перед депутатами Заксобрания Новосибирской области, сообщила, что укомплектованность врачами скорой медицинской помощи составляет 67,5% от необходимого, средним медицинским персоналом — 62,8%.
В пятницу, 15 сентября, в региональном правительстве сообщили, что сотрудников службы скорой помощи переводят на новую систему оплаты труда.