Акция протеста против развала системы скорой помощи прошла в Новосибирске

Более десяти человек приняли участие в согласованной акции протеста, которая прошла в субботу, 16 сентября, напротив городской станции скорой медицинской помощи на улице Семьи Шамшиных. Люди держали в руках плакаты с надписями «Скоро и „скорая“ станет платной», «Работай на 2 ставки! Живи на работе?!», «Министра Хальзова — на одну ставку фельдшера». Основным требованием протестующих было увеличение зарплат фельдшеров и врачей. В пиета приняли участие как действующие и бывшие медики, так и представители левого политического движения «Красный поворот».