Массовое увольнение сотрудников скорой помощи проверит прокуратура в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
В Новосибирске прокуратурой начала проверку по сообщениям СМИ о том, что сотрудники скорой медицинской помощи массово увольняются из-за низких зарплат.
«Прокуратура проверит соблюдение трудовых прав работников лечебных учреждений, качество и своевременность оказания скорой медицинской помощи. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Основными направлениями проверки будут являться проверка соблюдения трудовых прав работников медицинских учреждений и оценка качества и своевременности предоставления скорой помощи», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что ранее медики скорой помощи заявили о массовом увольнении коллег и остром дефиците бригад, которые оказывают экстренную помощь жителям города. По словам медработников, уже сейчас наблюдаются печальные последствия от нехватки персонала: пациенты вынуждены ожидать помощи до 12 часов.
Причиной такой ситуации, по мнению медиков, стало отмена выплат, связанных с пандемией COVID-19. Это серьезно повлияло на зарплаты врачей и фельдшеров, пишет НГС.
Ранее, во время пандемии, сотрудники скорой помощи имели возможность получить около 60-70 тысяч рублей. В настоящее время их заработная плата составляет примерно 30 тысяч рублей, а при работе на полторы ставки можно получить 40-45 тысяч рублей. Большинство врачей и фельдшеров уже работают на полторы ставки, однако и этого недостаточно.
Медработники описывают текущую ситуацию как катастрофическую. Они утверждают, что недостаток врачей и бригад ощущается гораздо сильнее, чем при пандемии COVID-19. В настоящее время в городе действует всего 60-70 бригад скорой помощи, хотя для нормального оказания помощи жителям требуется не менее 160 бригад.
Критическая ситуация видится не только среди врачей и фельдшеров, но и среди диспетчеров и сотрудников колл-центра экстренных вызовов на номер 03. Они не знают, как будут справляться с ростом числа вызовов в предстоящем сезоне ОРВИ и осенью.
Отметим, что глава министерства здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов во время оперативного совещания в правительстве 28 августа назвал количество выездов скорой помощи за неделю — это 13 тысяч 122 выезда.
Также Атас.инфо узнал о ситуации, которая происходит в Колыванской ЦРБ. Половина водителей скорой помощи ГБУЗ НСО «Колыванской ЦРБ» планирует уволиться из-за конфликта с руководителем, в том числе по причине низких зарплат. По итогу, часть жителей района может временно остаться без оперативного медицинского вмешательства.