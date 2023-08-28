Массовое увольнение сотрудников скорой помощи проверит прокуратура в Новосибирске

Ранее, во время пандемии, сотрудники скорой помощи имели возможность получить около 60-70 тысяч рублей. В настоящее время их заработная плата составляет примерно 30 тысяч рублей, а при работе на полторы ставки можно получить 40-45 тысяч рублей. Большинство врачей и фельдшеров уже работают на полторы ставки, однако и этого недостаточно.