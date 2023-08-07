Дети упали в воду с надувной лодки под Новосибирском — прокуратура проверит лагерь

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
По информации пресс-службы, прокуратура Новосибирской области проведет проверку после того, как стало известно о случае, когда дети упали в воду во время отдыха в спортивном лагере.
В соответствии с публикацией СМИ 7 августа, двое детей из спортивного лагеря возле села Завьялово Искитимского района оказались в воде во время поездки на надувном оборудовании с катером.
Прокуроры выяснит, как организован отдых и лечение детей, а также соблюдение требований при предоставлении развлекательных услуг с использованием надувного оборудования. Кроме того, они также оценят соблюдение безопасности при организации досуга детей в лагере.