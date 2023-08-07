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Дети упали в воду с надувной лодки под Новосибирском — прокуратура проверит лагерь

7 августа 2023, 07:01
Фото: 1MI
Дети упали в воду

В Новосибирской области прокуратура проверит лагерь после падения детей в воду

Дети упали с надувной лодки в воду в Новосибирской области, об этом сообщают в прокуратуре региона.

По информации пресс-службы, прокуратура Новосибирской области проведет проверку после того, как стало известно о случае, когда дети упали в воду во время отдыха в спортивном лагере.

В соответствии с публикацией СМИ 7 августа, двое детей из спортивного лагеря возле села Завьялово Искитимского района оказались в воде во время поездки на надувном оборудовании с катером.

Прокуроры выяснит, как организован отдых и лечение детей, а также соблюдение требований при предоставлении развлекательных услуг с использованием надувного оборудования. Кроме того, они также оценят соблюдение безопасности при организации досуга детей в лагере.

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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Искитим#Искитимский район#Прокуратура#Дети#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Криминал
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