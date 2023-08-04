Согласно следствию, в период с 2019 по 2022 годы обвиняемая запустила батутный центр в Дзержинском районе Новосибирска. Она привлекала инструкторов без соответствующей спортивной и профессиональной квалификации для предоставления платных услуг по прыжкам на батуте. Кроме того, использовалось оборудование, не предназначенное для развлекательных целей, что создавало опасность для жизни и здоровья клиентов.