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62 ребенка травмировались в батутном центре в Новосибирске — ответит директор

4 августа 2023, 01:32
Фото: СКР по НСО
Дети получили травмы

В Новосибирске 62 ребенка травмировались в батутном центре и за это ответит директор

Директор батутного центра в Новосибирске оказывала платные услуги по прыжкам на батуте с использованием неспециализированного оборудования и неквалифицированных инструкторов, что привело к получению травм 62 несовершеннолетними детьми.

Расследование уголовного дела, связанного с получением несовершеннолетними травм на батутах в Новосибирске, завершено. В ходе расследования было установлено, что директор батутного центра оказывала услуги, не отвечающие требованиям безопасности, что привело к серьезным повреждениям здоровья детей.

Согласно следствию, в период с 2019 по 2022 годы обвиняемая запустила батутный центр в Дзержинском районе Новосибирска. Она привлекала инструкторов без соответствующей спортивной и профессиональной квалификации для предоставления платных услуг по прыжкам на батуте. Кроме того, использовалось оборудование, не предназначенное для развлекательных целей, что создавало опасность для жизни и здоровья клиентов.

В результате этого 62 ребенка в возрасте от 6 до 12 лет получили травмы различной степени тяжести, такие как переломы позвонков и ушибы. На данный момент имеется достаточное количество доказательств, и уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Общество#Уголовное дело#Инструкторы#Суд#Травмы#Батутный центр
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