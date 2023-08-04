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Published Сегодня, 01:32
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Расследование уголовного дела, связанного с получением несовершеннолетними травм на батутах в Новосибирске, завершено. В ходе расследования было установлено, что директор батутного центра оказывала услуги, не отвечающие требованиям безопасности, что привело к серьезным повреждениям здоровья детей.
Согласно следствию, в период с 2019 по 2022 годы обвиняемая запустила батутный центр в Дзержинском районе Новосибирска. Она привлекала инструкторов без соответствующей спортивной и профессиональной квалификации для предоставления платных услуг по прыжкам на батуте. Кроме того, использовалось оборудование, не предназначенное для развлекательных целей, что создавало опасность для жизни и здоровья клиентов.
В результате этого 62 ребенка в возрасте от 6 до 12 лет получили травмы различной степени тяжести, такие как переломы позвонков и ушибы. На данный момент имеется достаточное количество доказательств, и уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения.