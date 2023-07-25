В Искитиме дети травмировались на батуте — аттракцион проверят следователи

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
«По сообщению СМИ, следственными органами зарегистрирован материал доследственной проверки по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
В местных СМИ сообщается, что рядом с торговым центром находится батут, на котором уже травмировались несколько детей. Находится ли он в ведении ТЦ и кто ответственен за возможные травмы, предстоит выяснить следователям.
В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.