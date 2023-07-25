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В Искитиме дети травмировались на батуте — аттракцион проверят следователи

25 июля 2023, 08:40
Фото: СУ СКР по НСО
Следователи займутся детским батутом

В Новосибирской области следователи проверят батут из-за травм детей

В Искитиме батут стал причиной возможных травм у детей. Информацию проверят следователи.

«По сообщению СМИ, следственными органами зарегистрирован материал доследственной проверки по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

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В местных СМИ сообщается, что рядом с торговым центром находится батут, на котором уже травмировались несколько детей. Находится ли он в ведении ТЦ и кто ответственен за возможные травмы, предстоит выяснить следователям.

В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#Искитим#Происшествия#Александр Ляхов#Дети#Травмы#Следственный комитет
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