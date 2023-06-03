Десятилетняя сибирячка умудрилась сломать плечо на батуте

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Как сообщает «НГС Новосибирск», девочка сломала две кости левого предплечья, отдыхая в парке «Арена» с отцом 1 июня. Позже ребенку стало плохо и он рассказал, что повредил плечо, прыгая на батуте. Уже в детской городской клинической больнице был диагностирован перелом.
Осмотрев батут, родители увидели щели в одном из покрытий. Прыгая, малышка могла попасть в щель ногой, поскользнуться и упасть на жесткое обрамление аттракциона. Пока новосибирцы не стали обращаться с жалобой к руководству парка «Арена».
По словам вице-мэра Анны Терешковой, по данному факту проводится проверка.
«Первичный осмотр батутов дефектов не выявил, но мы ожидаем экспертов для обстоятельного заключения», — рассказала Анна Терешкова.