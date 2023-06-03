Десятилетняя сибирячка умудрилась сломать плечо на батуте

Как сообщает «НГС Новосибирск», девочка сломала две кости левого предплечья, отдыхая в парке «Арена» с отцом 1 июня. Позже ребенку стало плохо и он рассказал, что повредил плечо, прыгая на батуте. Уже в детской городской клинической больнице был диагностирован перелом.