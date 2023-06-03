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Десятилетняя сибирячка умудрилась сломать плечо на батуте

3 июня 2023, 11:46
Фото: 1MI
По факту травмы проводится проверка

В Новосибирске десятилетняя девочка сломала плечо на батуте

Десятилетняя сибирячка получила травму, прыгая на батуте в парке «Арена». Ребенка пришлось отправить в больницу.

Как сообщает «НГС Новосибирск», девочка сломала две кости левого предплечья, отдыхая в парке «Арена» с отцом 1 июня. Позже ребенку стало плохо и он рассказал, что повредил плечо, прыгая на батуте. Уже в детской городской клинической больнице был диагностирован перелом.

Осмотрев батут, родители увидели щели в одном из покрытий. Прыгая, малышка могла попасть в щель ногой, поскользнуться и упасть на жесткое обрамление аттракциона. Пока новосибирцы не стали обращаться с жалобой к руководству парка «Арена».

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По словам вице-мэра Анны Терешковой, по данному факту проводится проверка.

«Первичный осмотр батутов дефектов не выявил, но мы ожидаем экспертов для обстоятельного заключения», — рассказала Анна Терешкова.
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#Анна Терешкова#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Дети#Травма#Терешкова
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