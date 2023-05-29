В Новосибирской области мальчик упал в канализационный люк и сломал 10 позвонков

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Все произошло 26 мая в городе Бердске. Как рассказала «Бердск онлайн» мать пострадавшего мальчика, он свалился в колодец. Его пытались достать очевидцы, но ничего не выходило.
На место вызвали спасателей, полицейских, скорую помощь. Ребенка вытащили с помощью альпинистского снаряжения.
После падения в канализационный люк, 9-летний ребенок был доставлен в больницу. Его госпитализировали в областную клинику, где сделали КТ.
Выяснилось, что мальчик сломал 10 позвонков. По данному факту правоохранители проводят проверку.