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В Новосибирской области мальчик упал в канализационный люк и сломал 10 позвонков

29 мая 2023, 08:53
Фото: 1MI
Мальчик пострадал
В Бердске Новосибирской области ребенок упал в открытый люк и получил перелом позвонков.

Все произошло 26 мая в городе Бердске. Как рассказала «Бердск онлайн» мать пострадавшего мальчика, он свалился в колодец. Его пытались достать очевидцы, но ничего не выходило.

На место вызвали спасателей, полицейских, скорую помощь. Ребенка вытащили с помощью альпинистского снаряжения.

После падения в канализационный люк, 9-летний ребенок был доставлен в больницу. Его госпитализировали в областную клинику, где сделали КТ.

Выяснилось, что мальчик сломал 10 позвонков. По данному факту правоохранители проводят проверку.

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#Эмилия Губарева#Дети#Пострадавшие#Общество#Город#Происшествия#Новосибирская область#Бердск
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