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Пострадавшие

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Октябрь
Молодые новосибирцы разбились в ДТП на «кольце Ада»
На левом берегу Новосибирска случилось ДТП, где пострадали несколько человек, о чем передают очевидцы в соцсетях.
30 октября, 02:38
Видео: эвакуация пострадавших под камнепадом на Алтае туристов
17 октября, 04:13
Мать с ребенком сбили на пешеходном переходе в Новосибирске
В Новосибирске водитель сбил на переходе женщину с ребенком, сообщили в ГАИ.
4 октября, 03:59
Бесправник устроил массовое ДТП на парковке в Новосибирске
В Новосибирске пострадали два человека из-за массовой аварии с бесправником, сообщили в ГАИ.
3 октября, 03:11
Сентябрь
Автомобиль влетел под поезд в Новосибирске — что с водителем
В Советском районе Новосибирска случилось ДТП с легковушкой и поездом, подробности озвучены в соцсетях.
26 сентября, 07:27
При ДТП в Новосибирске пострадали три женщины и ребенок — подробности и фото
Авария с несколькими пострадавшими случилась в Новосибирске, детали озвучили в ГАИ.
25 сентября, 03:56
Ребенка вытащили из горящей квартиры в Новосибирске
В Новосибирске загорелась квартира, в которой был маленький ребенок, сообщили в МЧС.
3 сентября, 09:38
Август
Газ взорвался еще в одном доме в Новосибирской области — есть пострадавший
Еще в одном районе Новосибирской области снова взорвался газ: подробности дали в МЧС.
29 августа, 03:56
Названы подробности взрыва в доме под Новосибирском — началась проверка
В одном из районов Новосибирской области взорвался газ в доме и пострадала пенсионерка, прокуратура организовала проверку.
28 августа, 05:23
Список пострадавших: стали известны подробности ДТП с автобусом под Новосибирском
Автобус разбился вместе с пассажирами на трассе в Новосибирской области, подробности сообщили в ГАИ.
24 августа, 10:17
Пенсионеры упали в траншею теплотрассы после ДТП с грузовиком в Новосибирске
Пенсионеры едва не погибли после столкновения с грузовиком и падения в вырытую траншею, подробности сообщили в МАСС.
14 августа, 05:37
Июль
Мигранта — «авторитета» задержали после ДТП с детьми под Новосибирском
В Тогучине задержали вероятного виновника ДТП, который мог сбить подростков на мотоцикле, подробности дали в Следкоме.
31 июля, 06:11
Змея дважды укусила новосибирца за ногу, пока тот выбрасывал мусор
В Новосибирской области змея атаковала мужчину, о чем рассказал сам пострадавший.
28 июля, 09:28
Четыре человека погибли в жутком ДТП на новосибирской трассе
В Новосибирском районе в ночное время произошло страшное ДТП, в котором погибло несколько человек, сообщают в ГАИ.
23 июля, 01:26
«В невменяемом состоянии»: жуткое ДТП с перевернутым авто случилось в Новосибирске
В Новосибирске водитель пострадал, врезавшись в попутную машину, подробности сообщили в Госавтоинспекции.
13 июля, 11:45
Неизвестный водитель врезался в машину в Новосибирске — пострадала 2-летняя девочка
В Калининском районе Новосибирска неизвестный водитель врезался в машину и скрылся, сообщили в ГАИ.
10 июля, 02:21
Тягач разбился об бетонные блоки на Димитровском мосту в Новосибирске
На Димитровском мосту произошло жесткое ДТП с тягачом, подробности сообщили в ГАИ.
4 июля, 04:04
Врезался ВАЗ: в Новосибирске юная пассажирка мотоцикла разбилась в ДТП
В Новосибирске автомобиль врезался в мотоцикл: есть пострадавшие, сообщили в ГАИ.
2 июля, 05:35
Подросток на мопеде устроил ДТП с пострадавшими в Новосибирске — все в больнице
Подросток врезался в мотоцикл на трассе в Новосибирске: пострадали несколько человек, подробности дали в ГАИ.
1 июля, 01:56
Июнь
Школьники разбились на мотоцикле в Новосибирске — в них врезалась машина
На территории Кировского района произошло серьезное ДТП с пострадавшими, детали происшествия сообщили в ГАИ.
25 июня, 02:39

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