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Posted 18 ноября, 01:38

Published 18 ноября, 01:38

Modified 18 ноября, 01:40

Updated 18 ноября, 01:40

Есть пострадавшие

В Новосибирске автомобиль Toyota Camry влетел в фонарь — есть пострадавшие

18 ноября 2024, 01:38
Фото: ГАИ. Есть пострадавшие

В Новосибирске автомобиль Toyota Camry влетел в фонарь

В Новосибирске произошло ДТП с пострадавшими, о чем сообщили в ГАИ.

Все произошло ближе к ночи 17 ноября в Заельцовском районе. По Красному проспекту ехал автомобиль марки Toyota Camry. Им управлял 28-летний водитель.

В один момент что-то пошло не так и он потерял управление. Тогда машину отбросило на световую опору. Транспортное средство сильно разбилось.

В результате дорожного происшествия, пострадали сам водитель и его пассажир, которому 38 лет. Оба пострадавших сейчас в больнице. Характер травм неизвестен.

Недавно под Новосибирском разбился автозак с заключенными. Спецавтомобиль перевернулся. Были пострадавшие.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Пострадавшие
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