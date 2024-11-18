В Новосибирске автомобиль Toyota Camry влетел в фонарь — есть пострадавшие

Posted 18 ноября, 01:38
Published 18 ноября, 01:38
Modified 18 ноября, 01:40
Updated 18 ноября, 01:40
Все произошло ближе к ночи 17 ноября в Заельцовском районе. По Красному проспекту ехал автомобиль марки Toyota Camry. Им управлял 28-летний водитель.
В один момент что-то пошло не так и он потерял управление. Тогда машину отбросило на световую опору. Транспортное средство сильно разбилось.
В результате дорожного происшествия, пострадали сам водитель и его пассажир, которому 38 лет. Оба пострадавших сейчас в больнице. Характер травм неизвестен.
Недавно под Новосибирском разбился автозак с заключенными. Спецавтомобиль перевернулся. Были пострадавшие.