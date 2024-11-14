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Posted 14 ноября, 10:41

Published 14 ноября, 10:41

Modified 14 ноября, 10:43

Updated 14 ноября, 10:43

Травмы получили люди

В Новосибирске четыре человека разбились в лобовом ДТП

14 ноября 2024, 10:41
Фото: 1MI. Травмы получили люди
В Новосибирске произошло ДТП с пострадавшими, подробности сообщили в ГАИ.

Все случилось днем в Заельцовском районе. По улице Дачное шоссе ехал 25-летний водитель. В один момент он выехал на встречную полосу. Его автомобиль «Тойота» врезался в «Мазду 3». За рулем второй машины сидел 42-летний мужчина.

Без пострадавших не обошлось. Травмы получили оба водителя, а также два пассажира (по одному из каждого транспортного средства). Все они доставлены в больницу. Неизвестно, какие именно пострадавшие получили раны. В обстоятельствах разбираются сотрудники ГАИ.

На трассе под Новосибирском разбился автозак с заключенными. Обошлось без жертв, но есть информация о пострадавших.

Видео: АСТ-54.
Автомобиль скорой помощи вновь попал в ДТП в Новосибирске
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