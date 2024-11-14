В Новосибирске четыре человека разбились в лобовом ДТП

Posted 14 ноября, 10:41
Published 14 ноября, 10:41
Modified 14 ноября, 10:43
Updated 14 ноября, 10:43
Все случилось днем в Заельцовском районе. По улице Дачное шоссе ехал 25-летний водитель. В один момент он выехал на встречную полосу. Его автомобиль «Тойота» врезался в «Мазду 3». За рулем второй машины сидел 42-летний мужчина.
Без пострадавших не обошлось. Травмы получили оба водителя, а также два пассажира (по одному из каждого транспортного средства). Все они доставлены в больницу. Неизвестно, какие именно пострадавшие получили раны. В обстоятельствах разбираются сотрудники ГАИ.
На трассе под Новосибирском разбился автозак с заключенными. Обошлось без жертв, но есть информация о пострадавших.