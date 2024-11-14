В Новосибирске четыре человека разбились в лобовом ДТП

Без пострадавших не обошлось. Травмы получили оба водителя, а также два пассажира (по одному из каждого транспортного средства). Все они доставлены в больницу. Неизвестно, какие именно пострадавшие получили раны. В обстоятельствах разбираются сотрудники ГАИ.