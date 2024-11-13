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Posted 13 ноября, 06:11

Published 13 ноября, 06:11

Modified 13 ноября, 06:13

Updated 13 ноября, 06:13

Скорая в ДТП

Автомобиль скорой помощи вновь попал в ДТП в Новосибирске

13 ноября 2024, 06:11
Фото: 1MI. Скорая в ДТП
В Новосибирске скорая помощь снова разбилась в аварии, о чем говорят очевидцы в социальных сетях.

В Калининском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со скорой. Случилось это днем 13 ноября.

На пересечении улиц Макаренко и Курчатова врезались УАЗ и автомобиль скорой медицинской помощи. Скорая ехала с включенными спецсигналами, поэтому ее обязаны были пропустить.

Фото: АСТ-54

Это не единственная авария со скорой, которая случилась за текущую неделю. Недавно ДТП произошло в Октябрьском районе. Машину даже отбросило в ограждение. Как итог — пострадали медики.

Сегодня также парализовало дорогу из-за ДТП с контейнеровозом. На дороге собралась огромная пробка.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП
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