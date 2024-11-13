Автомобиль скорой помощи вновь попал в ДТП в Новосибирске

Posted 13 ноября, 06:11
Published 13 ноября, 06:11
Modified 13 ноября, 06:13
Updated 13 ноября, 06:13
В Калининском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со скорой. Случилось это днем 13 ноября.
На пересечении улиц Макаренко и Курчатова врезались УАЗ и автомобиль скорой медицинской помощи. Скорая ехала с включенными спецсигналами, поэтому ее обязаны были пропустить.
Это не единственная авария со скорой, которая случилась за текущую неделю. Недавно ДТП произошло в Октябрьском районе. Машину даже отбросило в ограждение. Как итог — пострадали медики.
Сегодня также парализовало дорогу из-за ДТП с контейнеровозом. На дороге собралась огромная пробка.