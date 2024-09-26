Автомобиль влетел под поезд в Новосибирске — что с водителем

Posted 26 сентября, 07:27
Published 26 сентября, 07:27
Modified 26 сентября, 07:29
Updated 26 сентября, 07:29
Инцидент случился утром 26 сентября в районе улицы Варшавской на ОбьГЭСе. Автомобиль не увидел проезжающий поезд и врезался в него. Аварии избежать не удалось. Состав задел машину.
Очевидцы говорят, что водитель намеревался проскочить перед поездом, хоть правила дорожного движения и запрещают это делать. К тому же, перед переездом установлен знак, а автомобилист должен был убедиться в допустимости проезда.
Пострадал ли водитель, неизвестно. В ГАИ оперативно информацию не прокомментировали. Новосибирцы иронизируют над ситуацией в комментариях:
«Поезд мог бы и объехать»;
«Там слева не мешало бы кусты отрезать. Не видно ни-че-го когда едешь»;
«Видимо это Анна Каренина»;
«На ровном месте …Мистика»;
«Два тепловоза в день проходят, и то умудрились в аварию влезть!».
Также в центре Новосибирска массово столкнулись машины. Другой водитель задавил маленького ребенка на переходе.