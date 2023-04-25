Ребенок сломал позвоночник из-за гололеда в Новосибирске – нашли виновного

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В результате проведенной проверки прокуратурой Калининского района в отношении сотрудника жилищно-коммунальной компании, возбуждено уголовное дело, сообщают в прокуратуре региона.
Родители обратились в прокуратуру по поводу получения их малолетним сыном травмы на неочищенной от снега лестнице. Установлено, что это произошло из-за невыполнения своих обязанностей со стороны должностного лица, ответственного за уборку придомовой территории.
Сотруднику жилищно-коммунальной компании предъявлено обвинение по части 1 статьи 238 УК РФ. Прокурор выступает в интересах потерпевших для возмещения морального и материального вреда.