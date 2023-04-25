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Ребенок сломал позвоночник из-за гололеда в Новосибирске – нашли виновного

25 апреля 2023, 06:14
Фото: 1MI
Ребенок сломал позвоночник

В Новосибирске мальчик сломал позвоночник при падении из-за гололеда

В феврале 2023 года мальчик упал на неочищенной лестнице и сломал позвоночник, возбуждено уголовное дело, сообщают в прокуратуре Новосибирской области.

В результате проведенной проверки прокуратурой Калининского района в отношении сотрудника жилищно-коммунальной компании, возбуждено уголовное дело, сообщают в прокуратуре региона.

Родители обратились в прокуратуру по поводу получения их малолетним сыном травмы на неочищенной от снега лестнице. Установлено, что это произошло из-за невыполнения своих обязанностей со стороны должностного лица, ответственного за уборку придомовой территории.

Сотруднику жилищно-коммунальной компании предъявлено обвинение по части 1 статьи 238 УК РФ. Прокурор выступает в интересах потерпевших для возмещения морального и материального вреда.

Названо число травм из-за гололеда в Новосибирске в марте 2023
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#Эмилия Губарева#Дети#Гололед#Прокуратура#Общество#Происшествия#Новосибирск#Уголовное дело
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